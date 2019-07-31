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"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

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Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном купальнике и соломенной шляпе. В подписи Каменских указала, что кадр сделал Позитив (Алексей Завгородний) из "Время и Стекло".

"Композиция называется "муха". Фото сделано Позитивом", — написала Каменских.

"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Настя Каменских

Фото из Instagram

"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Настя Каменских

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они стали интересоваться, зачем Каменских и Потап постоянно берут с собой на отдых Позитива с женой. Некоторые даже предположили, что они могут быть свингерами.

"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком
"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком
"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком
"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Насти Каменских, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Настя Каменских оголила грудь

Фото из Instagram

"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Настя Каменских полностью оголилась на камеру

Фото из Instagram

"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Настя Каменских засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Настя Каменских сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Настя Каменских полностью оголилась

Фото из Instagram

"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских, которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть пикантным фото в белье.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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