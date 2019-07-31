"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном купальнике и соломенной шляпе. В подписи Каменских указала, что кадр сделал Позитив (Алексей Завгородний) из "Время и Стекло".

"Композиция называется "муха". Фото сделано Позитивом", — написала Каменских.

Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они стали интересоваться, зачем Каменских и Потап постоянно берут с собой на отдых Позитива с женой. Некоторые даже предположили, что они могут быть свингерами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских, которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть пикантным фото в белье.

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