"Свингеры вы, что ли?" Каменских озадачила фанатов откровенным снимком

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками откровенным снимком.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном купальнике и соломенной шляпе. В подписи Каменских указала, что кадр сделал Позитив (Алексей Завгородний) из "Время и Стекло".
"Композиция называется "муха". Фото сделано Позитивом", — написала Каменских.
Настя Каменских
Фото из Instagram
Настя Каменских
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они стали интересоваться, зачем Каменских и Потап постоянно берут с собой на отдых Позитива с женой. Некоторые даже предположили, что они могут быть свингерами.
Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Насти Каменских, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Настя Каменских оголила грудь
Фото из Instagram
Настя Каменских полностью оголилась на камеру
Фото из Instagram
Настя Каменских засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Настя Каменских сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Настя Каменских полностью оголилась
Фото из Instagram
Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских, которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть пикантным фото в белье.
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