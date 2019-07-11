"Свела с ума": Чехова оголила пышные формы и завела сеть

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Звезда позировала на пляже в купальнике, продемонстрировав пышную грудь и аппетитные формы, а снимок опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники в комментариях расхвалили Чехову. Многие заявили, что она сводит своей фигурой с ума, а также является эталоном красоты.

Анфиса Чехова на пляже instagram/achekhova

"Анфиса, что вы творите, я же женат", "Что тут сказать, шикарная, умная, талантливая и просто супер женщина", "Что же ты за женщина, своди меня с ума, моя Анфиса, тобой я буду любоваться вечно", "Ты богиня", "Идеал женской красоты", – написали фанаты.

instagram/achekhova

instagram/achekhova

Фото: instagram/achekhova

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехова часто радует поклонников пикантными снимками, демонстрируя аппетитную фигуру. Недавно она позировала в откровенном купальнике на пляже, взбудоражив сеть.

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