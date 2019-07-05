"Сваты" в Украине: всплыли пикантные фото молодой звезды сериала

Молодая украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", периодически радует поклонников откровенными снимками.

В скандальной ленте, шестой сезон которой вышел на экраны в Украине, она играла девушку-гота переходного возраста, что принесло девушке огромную популярность. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с соблазнительными снимками Кошмал.

Для роли в "Сватах" актриса специально перекрашивала волосы в черный цвет, хотя от природы является блондинкой. Сейчас знаменитости 22 года, не так давно актриса вышла замуж.

Кошмал в "Сватах"

На счету Кошмал также роли в сериалах "Сашка", "Не зарекайся", "Село на миллион", "Хороший парень". Ее дебют состоялся в 2011 году, когда Аня была на первом курсе эстрадно-циркового училища.

Она пока не особо раздевалась для ролей или блога в соцсети, но все же на ее персональной странице есть несколько снимков в постели и купальниках, на которых звезда демонстрирует подтянутую фигуру.

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Анна Кошмал в кровати instagram/smorkovkina/

Кошмал в купальнике instagram/smorkovkina/

Кошмал на море instagram/smorkovkina/

Кошмал на берегу instagram/smorkovkina/

Кошмал возле басейна instagram/smorkovkina/

Анна Кошмал instagram/smorkovkina/

Кошмал вид сзади instagram/smorkovkina/

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Как ранее писал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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