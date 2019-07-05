"Сваты" в Украине: всплыли пикантные фото молодой звезды сериала

Молодая украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", периодически радует поклонников откровенными снимками.
В скандальной ленте, шестой сезон которой вышел на экраны в Украине, она играла девушку-гота переходного возраста, что принесло девушке огромную популярность. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с соблазнительными снимками Кошмал.
Для роли в "Сватах" актриса специально перекрашивала волосы в черный цвет, хотя от природы является блондинкой. Сейчас знаменитости 22 года, не так давно актриса вышла замуж.
Кошмал в "Сватах"
На счету Кошмал также роли в сериалах "Сашка", "Не зарекайся", "Село на миллион", "Хороший парень". Ее дебют состоялся в 2011 году, когда Аня была на первом курсе эстрадно-циркового училища.
Она пока не особо раздевалась для ролей или блога в соцсети, но все же на ее персональной странице есть несколько снимков в постели и купальниках, на которых звезда демонстрирует подтянутую фигуру.
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Анна Кошмал в кровати
instagram/smorkovkina/
Кошмал в купальнике
instagram/smorkovkina/
Кошмал на море
instagram/smorkovkina/
Кошмал на берегу
instagram/smorkovkina/
Кошмал возле басейна
instagram/smorkovkina/
Анна Кошмал
instagram/smorkovkina/
Кошмал вид сзади
instagram/smorkovkina/
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Как ранее писал OBOZREVATEL:
В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.
Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.
В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.
Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.
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