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"Сваты" в Украине: всплыли пикантные фото молодой звезды сериала

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Молодая украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", периодически радует поклонников откровенными снимками.

В скандальной ленте, шестой сезон которой вышел на экраны в Украине, она играла девушку-гота переходного возраста, что принесло девушке огромную популярность. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с соблазнительными снимками Кошмал.

Для роли в "Сватах" актриса специально перекрашивала волосы в черный цвет, хотя от природы является блондинкой. Сейчас знаменитости 22 года, не так давно актриса вышла замуж.

Кошмал в

Кошмал в "Сватах"

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На счету Кошмал также роли в сериалах "Сашка", "Не зарекайся", "Село на миллион", "Хороший парень". Ее дебют состоялся в 2011 году, когда Аня была на первом курсе эстрадно-циркового училища.

Она пока не особо раздевалась для ролей или блога в соцсети, но все же на ее персональной странице есть несколько снимков в постели и купальниках, на которых звезда демонстрирует подтянутую фигуру.

"Сваты" в Украине: всплыли пикантные фото молодой звезды сериала

vilingstore

"Сваты" в Украине: всплыли пикантные фото молодой звезды сериала

vilingstore

Анна Кошмал в кровати

Анна Кошмал в кровати

instagram/smorkovkina/

Кошмал в купальнике

Кошмал в купальнике

instagram/smorkovkina/

Кошмал на море

Кошмал на море

instagram/smorkovkina/

Кошмал на берегу

Кошмал на берегу

instagram/smorkovkina/

Кошмал возле басейна

Кошмал возле басейна

instagram/smorkovkina/

Анна Кошмал

Анна Кошмал

instagram/smorkovkina/

Кошмал вид сзади

Кошмал вид сзади

instagram/smorkovkina/

"Сваты" в Украине: всплыли пикантные фото молодой звезды сериала

vilingstore

"Сваты" в Украине: всплыли пикантные фото молодой звезды сериала

vilingstore

"Сваты" в Украине: всплыли пикантные фото молодой звезды сериала

vilingstore

"Сваты" в Украине: всплыли пикантные фото молодой звезды сериала

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

  • Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

  • В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

  • Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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Место
Украина
Теги
Сватыактрисафотографии
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