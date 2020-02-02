Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

В сети появилась очаровательная серия снимков сестер из Казахстана, которые имеют альбинизм.
Как пишет Bored Panda, альбинизм имеет свою неповторимую красоту, и эти две сестры из Казахстана просто завораживают ней.
Маленькой Камилле два года, а ее старшей сестре Азель – 14.
Instagram / assel_kamila
"Люди удивляются, когда нас видят. Некоторые даже не знают, что такое альбинизм", – говорит Азель.
Мама девочек тоже сначала очень удивилась, когда увидела, каких детей подарила этому миру.
Instagram / assel_kamila
Instagram / assel_kamila
Instagram / assel_kamila
Когда Азеле исполнилось 10, она начала пробовать свои силы в модельном бизнесе. А теперь, когда родилась Камила, ее Instagram уже имеет 33 000 подписчиков.
"Когда я родила детей, я ничего не понимала. Врачи были шокированы. Теперь я понимаю, что это альбинизм. Я не знала, что мне делать, как жить. Потом я узнала, что среди моих предков были люди с альбинизмом", – говорит мама девочек Айман.
Instagram / assel_kamila
Instagram / assel_kamila
Instagram / assel_kamila
Instagram / assel_kamila
Instagram / assel_kamila
Instagram / assel_kamila
Instagram / assel_kamila
Instagram / assel_kamila
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