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2 февраля • обновлено в 05:08
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/ Красота

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

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В сети появилась очаровательная серия снимков сестер из Казахстана, которые имеют альбинизм.

Как пишет Bored Panda, альбинизм имеет свою неповторимую красоту, и эти две сестры из Казахстана просто завораживают ней.

Маленькой Камилле два года, а ее старшей сестре Азель – 14.

Instagram / assel_kamila

Instagram / assel_kamila

"Люди удивляются, когда нас видят. Некоторые даже не знают, что такое альбинизм", – говорит Азель.

Мама девочек тоже сначала очень удивилась, когда увидела, каких детей подарила этому миру.

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

Instagram / assel_kamila

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

Instagram / assel_kamila

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

Instagram / assel_kamila

Когда Азеле исполнилось 10, она начала пробовать свои силы в модельном бизнесе. А теперь, когда родилась Камила, ее Instagram уже имеет 33 000 подписчиков.

"Когда я родила детей, я ничего не понимала. Врачи были шокированы. Теперь я понимаю, что это альбинизм. Я не знала, что мне делать, как жить. Потом я узнала, что среди моих предков были люди с альбинизмом", – говорит мама девочек Айман.

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

Instagram / assel_kamila

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

Instagram / assel_kamila

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

Instagram / assel_kamila

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

Instagram / assel_kamila

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

Instagram / assel_kamila

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

Instagram / assel_kamila

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

Instagram / assel_kamila

Сестры-альбиносы из Казахстана покорили мир необычной красотой. Фото

Instagram / assel_kamila

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Автор
Глеб Иванов
Место
Казахстан
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Красотой????вы шутите это ужасно((((((((
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