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/Красота

Сестра Кардашьян "отрастила" лишние пальцы и напугала поклонников

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Сестра Ким Кардашьян Хлои любит удивлять поклонников роскошными фотосессиями, но в этот раз пикантные снимки озадачили фолловеров.

Звезда позировала в огромном парике и откровенном золотистом платье на юбилее певицы Дианы Росс, но внимание пользователей привлекли необычные руки.

Так, судя по кадрам, был неудачно использован фотошоп, из-за чего у Хлои "выросли" лишние пальцы. Это не ускользнуло от зоркого взгляда поклонников. Правда мнения по поводу количеству пальцев разделились. Некоторые насчитали 12, некоторые 14, что в любом случае является отклонением от нормы.

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"Что случилось с твоими пальцами", "Буквально 10 пальцев на ее левой руке", "Я насчитала 12 пальцев", "Сколько пальцев вы видите", "Сколько у нее пальцев", "Сколько пальцев должно быть у человека", "14 пальцев", – написали озадаченные фолловеры в комментариях.

Сестра Кардашьян "отрастила" лишние пальцы и напугала поклонников
Сестра Кардашьян "отрастила" лишние пальцы и напугала поклонников
Сестра Кардашьян "отрастила" лишние пальцы и напугала поклонников
Сестра Кардашьян "отрастила" лишние пальцы и напугала поклонников
Сестра Кардашьян "отрастила" лишние пальцы и напугала поклонников
Сестра Кардашьян "отрастила" лишние пальцы и напугала поклонников
Сестра Кардашьян "отрастила" лишние пальцы и напугала поклонников

Как сообщшал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фотографии звезд без фотошопа, где видно, что они наносят обильный слой стойкого макияжа, имеют проблемную кожу и огромные поры.

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Персона
Хлои Кардашьян
Теги
шоу-бизнесКрасота
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