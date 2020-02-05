Самая красивая женщина в мире сверкнула сексуальной фигурой в крохотном купальнике: пикантные фото

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, вновь порадовала поклонников соблазнительными фото в купальнике.

Соответствующие снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Так, на пикантных фотографиях 23-летняя Хадид запечатлена в соблазнительном крошечном купальнике с леопардовым принтом, который выгодно подчеркнул сексуальную фигуру Беллы.

Белла Хадид в купальнике Instagram @bellahadid

Белла Хадид в купальнике Instagram @bellahadid

Белла Хадид в купальнике Instagram @bellahadid

Примечательно, что поклонники модели не смогли пройти мимо эффектных кадров, и засыпали знаменитость комплиментами.

"Ты выглядишь очень хорошо", "Такая прекрасная", "Ангел", "Выглядишь идеально", "Очень горячо", – писали в комментариях пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Белла Хадид стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier. На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме.

Однако главным акцентом наряда стал пиджак, который Белла надела на голое тело. Он едва прикрывал обнаженную грудь модели.

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