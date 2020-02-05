Самая красивая женщина в мире сверкнула сексуальной фигурой в крохотном купальнике: пикантные фото

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, вновь порадовала поклонников соблазнительными фото в купальнике.
Соответствующие снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
Белла Хадид
Instagram @bellahadid
Так, на пикантных фотографиях 23-летняя Хадид запечатлена в соблазнительном крошечном купальнике с леопардовым принтом, который выгодно подчеркнул сексуальную фигуру Беллы.
Белла Хадид в купальнике
Instagram @bellahadid
Белла Хадид в купальнике
Instagram @bellahadid
Белла Хадид в купальнике
Instagram @bellahadid
Примечательно, что поклонники модели не смогли пройти мимо эффектных кадров, и засыпали знаменитость комплиментами.
"Ты выглядишь очень хорошо", "Такая прекрасная", "Ангел", "Выглядишь идеально", "Очень горячо", – писали в комментариях пользователи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Белла Хадид стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier. На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме.
Однако главным акцентом наряда стал пиджак, который Белла надела на голое тело. Он едва прикрывал обнаженную грудь модели.
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