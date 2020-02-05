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7 февраля • обновлено в 08:01
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Самая красивая женщина в мире сверкнула сексуальной фигурой в крохотном купальнике: пикантные фото

26т
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Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, вновь порадовала поклонников соблазнительными фото в купальнике.

Соответствующие снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Новости
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Так, на пикантных фотографиях 23-летняя Хадид запечатлена в соблазнительном крошечном купальнике с леопардовым принтом, который выгодно подчеркнул сексуальную фигуру Беллы.

Белла Хадид в купальнике

Белла Хадид в купальнике

Instagram @bellahadid

Белла Хадид в купальнике

Белла Хадид в купальнике

Instagram @bellahadid

Белла Хадид в купальнике

Белла Хадид в купальнике

Instagram @bellahadid

Примечательно, что поклонники модели не смогли пройти мимо эффектных кадров, и засыпали знаменитость комплиментами.

"Ты выглядишь очень хорошо", "Такая прекрасная", "Ангел", "Выглядишь идеально", "Очень горячо", писали в комментариях пользователи.

Самая красивая женщина в мире сверкнула сексуальной фигурой в крохотном купальнике: пикантные фото
Самая красивая женщина в мире сверкнула сексуальной фигурой в крохотном купальнике: пикантные фото
Самая красивая женщина в мире сверкнула сексуальной фигурой в крохотном купальнике: пикантные фото
Самая красивая женщина в мире сверкнула сексуальной фигурой в крохотном купальнике: пикантные фото
Самая красивая женщина в мире сверкнула сексуальной фигурой в крохотном купальнике: пикантные фото
Самая красивая женщина в мире сверкнула сексуальной фигурой в крохотном купальнике: пикантные фото
Самая красивая женщина в мире сверкнула сексуальной фигурой в крохотном купальнике: пикантные фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Белла Хадид стала главной звездой показа французского модного дома Alexandre Vauthier. На подиуме Хадид появилась в смелом образе – белом брючном костюме.

Однако главным акцентом наряда стал пиджак, который Белла надела на голое тело. Он едва прикрывал обнаженную грудь модели.

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Автор
Анна Михно
Персона
Белла Хадид
Место
США
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Комментарии
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
каких по красоте как она полно в метро и в маршрутках.так что девчата,вы самые красивые в мире
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
У нас такие это обычные серые мыши а у них самая красивая)))))))))))
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Jorgen Gustav
Jorgen Gustav
У меня жена в миллион раз красивее, что в купальнике что без. А ей 48...
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