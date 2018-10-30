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Самая дорогая пышнотелая модель празднует день рождения: горячие фото красотки

2.3тЧитать материал на украинском

Во вторник, 30 октября свой день рождения празднует американская супермодель, одна из самых высокооплачиваемых манекенщиц формата plus-sizе Эшли Грэм.

Пышнотелой звезде социальных сетей исполнился 31 год. Грэм наиболее известна как модель, которая одной из первых полных девушек украисила обложки культовых глянцев, среди которых Elle Quebec, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour, Elle UK и другие.

В 2016 году, она стала первой "plus-size"-моделью, появившейся на обложке спортивного издания Sports Illustrated Swimsuit Issue. OBOZREVATEL предлагает посмотреть горячие фотографии аппетитной красотки.

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пышнотелая супермодель Эшли Грэм покорила фанатов смелым роликом, на котором позирует вместе со своей матерью. Во время отпуска женщины сняли провокационное видео, где мать и дочка вульгарно танцуют друг с дружкой.

Персоны
Эшли Грэхэм (Ashley Graham)Эшли Грэм
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