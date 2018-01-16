Рождение Венеры: культовая модель снялась абсолютно голой

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых раскрепощенных моделей в мире, снялась абсолютно обнаженной.

Откровенный снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Рождение Венеры", - подписала Ратаковски смелый кадр. На фотографии супермодель запечатлена голой, а пикантные места прикрывает волосами и руками.

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Снимок собрал более 1,5 миллиона лайков и десятки тысяч восхищенных комментариев. Подписчики красотки назвали ее богиней, а саму фотографию - невероятной.

Напомним, недавно модель Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии в ванной, рекламируя собственный бренд купальников. Кроме того, она удивила поклонников архивным снимком.

Как сообщал "Обозреватель", ранее супермодель Эмили Ратаковски снялась топлесс в знак протеста против Дональда Трампа.