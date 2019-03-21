Раскрыт секрет продления молодости: что нужно делать

Ученые заявили, что рождение ребенка может замедлить старение женщины. Исследователи говорят, что результаты могут быть связаны с повышением уровня эстрогена во время беременности, который действует как антиоксидант, защищающий клетки от повреждений.

Так, в исследовании Университета Саймона Фрейзера в Канаде было изучено 75 женщин, пишет Daily Mail.

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Ученые обнаружили, что женщины, родившие больше детей, имели более длинные теломеры - защитные наконечники в конце каждой цепи ДНК, которые указывают на старение клеток.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, после 30 лет людям нужно придерживаться особого режима питания и исключить продукты, содержащие большое количество сахара. Для того, чтобы возрастные изменения не так сильно сказывались на организме, нужно отказаться от пирожных и конфет, а вместо них есть черный шоколад, фрукты и ягоды.

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