"Отекшая и мрак на голове!" Пугачева напугала поклонников внешним видом. Видеофакт

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом в Кремле.

Журналисты набросились на нее с вопросами на юбилейном концерте группы Стаса Намина "Цветы", однако артистка отвечала растеряно и не могла понять, чего от нее хотят. Соответствующее видео опубликовало издание "Дни.ру" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что Пугачева завершила трехчасовой концерт, исполнив вместе с группой песни "Распахни свое окно" и "Мы желаем счастья вам".

Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом Фото: "Дни.ру"

На вопрос, вспомнила ли примадонна молодости, она ответила: "А что ее вспоминать? Я и так молодая", – сказала она и ушла в гримерную.

В сети заметили, что выглядит артистка очень плохо. Многих озадачила прическа, растерянность и нечеткая речь.

Алла Пугачева - поклонники волнуются за примадонну Фото: "Дни.ру"

"Просто кошмар", "На мумию похожа", "Что-то плохо выглядит, да насели журналисты еще", "Как она плохо выглядит, жаль ее, надо забиться в замке и отдыхать уже", "Сдала она сильно, отекшая какая-то. На голове мрак полный", "Ужасно выглядит, старая, больная", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ устроили шумихи вокруг смерти одной из участниц коллектива "Бурановские бабушки". От онкологического заболевания скончалась 83-летняя Наталья Пугачева, но журналисты не уточнили имени, из-за чего многие подумали о кончине примадонны.

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