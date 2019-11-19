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19 ноября • обновлено в 23:58
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"Отекшая и мрак на голове!" Пугачева напугала поклонников внешним видом. Видеофакт

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом в Кремле.

Журналисты набросились на нее с вопросами на юбилейном концерте группы Стаса Намина "Цветы", однако артистка отвечала растеряно и не могла понять, чего от нее хотят. Соответствующее видео опубликовало издание "Дни.ру" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что Пугачева завершила трехчасовой концерт, исполнив вместе с группой песни "Распахни свое окно" и "Мы желаем счастья вам".

Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом

Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом

Фото: "Дни.ру"

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На вопрос, вспомнила ли примадонна молодости, она ответила: "А что ее вспоминать? Я и так молодая", – сказала она и ушла в гримерную.

В сети заметили, что выглядит артистка очень плохо. Многих озадачила прическа, растерянность и нечеткая речь.

Алла Пугачева - поклонники волнуются за примадонну

Алла Пугачева - поклонники волнуются за примадонну

Фото: "Дни.ру"

"Просто кошмар", "На мумию похожа", "Что-то плохо выглядит, да насели журналисты еще", "Как она плохо выглядит, жаль ее, надо забиться в замке и отдыхать уже", "Сдала она сильно, отекшая какая-то. На голове мрак полный", "Ужасно выглядит, старая, больная", – написали пользователи.

"Отекшая и мрак на голове!" Пугачева напугала поклонников внешним видом. Видеофакт
"Отекшая и мрак на голове!" Пугачева напугала поклонников внешним видом. Видеофакт
"Отекшая и мрак на голове!" Пугачева напугала поклонников внешним видом. Видеофакт
"Отекшая и мрак на голове!" Пугачева напугала поклонников внешним видом. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ устроили шумихи вокруг смерти одной из участниц коллектива "Бурановские бабушки". От онкологического заболевания скончалась 83-летняя Наталья Пугачева, но журналисты не уточнили имени, из-за чего многие подумали о кончине примадонны.

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Персона
Алла Пугачева
Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес Красота
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