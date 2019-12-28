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28 декабря • обновлено в 17:55
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От воспитательницы до звезды: Alyona Alyona показала, как изменилась за 10 лет

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Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, перед Новым годом-2020 подвела итоги и показала, как изменилась.

На своей странице в Instagram она опубликовала видеоряд, на котором можно проследить, как она прошла путь из девочки через воспитательницу в детском саду до успешной артистки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Немного апгрейднулась за последние 10 лет. Заметили, как у меня с возрастом сужаются глаза?" – подписала она под видео, которое состоит из нескольких фотографий.

Алена Савраненко – воспитательница

Алена Савраненко – воспитательница

Кадр из видео

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Фолловеры ответили популярной артистке, что глаза у нее сузились из-за счастливой улыбки. Также многие заметили, что за последние годы она совсем не изменилась внешне.

"Как была красоткой, такой и осталась", "То у тебя увеличивается улыбка", "Крутая", "Не изменилась совсем", "Лучшая", "Крутая", – отреагировали поклонники.

От воспитательницы до звезды: Alyona Alyona показала, как изменилась за 10 лет
От воспитательницы до звезды: Alyona Alyona показала, как изменилась за 10 лет

Фото: как Alyona Alyona выглядит сейчас

Alyona Alyona – провокационное фото

Alyona Alyona – провокационное фото

instagram/alyona.alyona.official

Alyona Alyona

Alyona Alyona

instagram/alyona.alyona.official

Alyona Alyona – как выглядит сейчас

Alyona Alyona – как выглядит сейчас

instagram/alyona.alyona.official

Alyona Alyona в купальнике

Alyona Alyona в купальнике

instagram/alyona.alyona.official

Alyona Alyona с синим языком

Alyona Alyona с синим языком

instagram/alyona.alyona.official

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
ALYONA ALYONA
Место
Украина
Теги
рэпер шоу-бизнес фотосессия фотографии Красота
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