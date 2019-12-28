От воспитательницы до звезды: Alyona Alyona показала, как изменилась за 10 лет

Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, перед Новым годом-2020 подвела итоги и показала, как изменилась.
На своей странице в Instagram она опубликовала видеоряд, на котором можно проследить, как она прошла путь из девочки через воспитательницу в детском саду до успешной артистки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Немного апгрейднулась за последние 10 лет. Заметили, как у меня с возрастом сужаются глаза?" – подписала она под видео, которое состоит из нескольких фотографий.
Алена Савраненко – воспитательница
Кадр из видео
Фолловеры ответили популярной артистке, что глаза у нее сузились из-за счастливой улыбки. Также многие заметили, что за последние годы она совсем не изменилась внешне.
"Как была красоткой, такой и осталась", "То у тебя увеличивается улыбка", "Крутая", "Не изменилась совсем", "Лучшая", "Крутая", – отреагировали поклонники.
Фото: как Alyona Alyona выглядит сейчас
Alyona Alyona – провокационное фото
instagram/alyona.alyona.official
Alyona Alyona
instagram/alyona.alyona.official
Alyona Alyona – как выглядит сейчас
instagram/alyona.alyona.official
Alyona Alyona в купальнике
instagram/alyona.alyona.official
Alyona Alyona с синим языком
instagram/alyona.alyona.official
Как сообщал OBOZREVATEL:
Alyona Alyona начала набирать популярность после публикации роликов на канале в Youtube. Дебютный клип на украиноязычную песню "Рибки за склом" вышел в октябре 2018 года.
30 ноября она выпустила новое рэп-видео на песню "Відчиняй".
В апреле 2019 года украинская рэперша презентовала альбом "Пушка" и одноименный клип, который поразил западных блогеров.
И почти сразу после этого Alyona Alyona попала на страницы модного западного журнала Vogue, где рассказали ее историю.
Позже она попала в престижный список украинских исполнителей.
В конце 2019 года издание The Guardian включило артистку в рейтинг звезд, за которыми стоит следить в 2020 году.
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