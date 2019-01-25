"Опять ж*па?" Бузова разозлила сеть пикатным снимком в бикини

Популярная российская певица и телеведущая, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками пикантным фото с отдыха. Снимок сразу же раскритиковали в сети.

Так, на кадре звезда позировала в голубом купальнике среди снега, демонстрируя "пятую точку". Свой образ Ольга дополнила шапкой-ушанкой, меховыми перчатками и луноходами.

"Лето или зима? Я однозначно выберу лыжи и горы, а ты?", — написала Бузова.

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Поклонники раскритиковали звезду за ее новое фото отметив, что она уже надоела тем, что постоянно показывает свою "пятую точку".

"Обязательно надо было так ж*пу выпучивать?", "Вот Волочкову все обсуждают, но Бузова не лучше. Просто не умеет садиться на шпагат, "В своем репертуаре, ж*пу всему миру показать", "Ты там яичники не простудила?", "А что с локтями? Как у дряблой бабки", "В тебе секса вообще нет никакого, успокойся", "Вульгарщина и безвкусица", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная своим скандальным имиджем российская телеведущая Ольга Бузова разозлила сеть откровенным фото. Так, на нем она предстала в черном пеньюаре.

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