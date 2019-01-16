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''Она должна быть идеальной!'' Голливудская звезда оконфузилась на красной дорожке

2.1тЧитать материал на украинском

Знаменитая голливудская киноактриса и топ-модель итальянского происхождения Моника Бепуччи возмутила поклонников неподобающим внешним видом на красной дорожке престижной кинопремии "Сезар".

Так, артистка появилась на мероприятии с неопрятным маникюром – под ногтями Белуччи была отчетливо видна грязь, что возмутило ее поклонников. Снимки из церемонии вручения премии опубликовало российское издание Super.

54-летняя актриса выбрала для вечера элегантный черный костюм и неброский макияж, но не уследила за маникюром. Фанаты посоветовали ей "обратиться к специалисту", так как Моника является иконой стиля мирового масштаба и подобные "грешки" для нее – недопустимы.

К слову, нашлись и те, кто встал на защиту знаменитости, отметив, что критика, которая обрушилась на Белучччи, базируется на стереотипах и примитивном мышлении публики.

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"Она же картинка и всегда должна быть идеальной! Для нее это непростительно, неужели нельзя было покрыть ногти цветным лаком?" – возмутились поклонники.

"Ох уж это общественное мнение и стереотипное мышление. Даже небрежный маникюр совершенно не портит ее внешний вид. У вас что, всегда идеальные ногти? Зато на ее руках дорогущее брендовое кольцо!" – заступились за звезду другие.

''Она должна быть идеальной!'' Голливудская звезда оконфузилась на красной дорожке

''Она должна быть идеальной!'' Голливудская звезда оконфузилась на красной дорожке

''Она должна быть идеальной!'' Голливудская звезда оконфузилась на красной дорожке

''Она должна быть идеальной!'' Голливудская звезда оконфузилась на красной дорожке

''Она должна быть идеальной!'' Голливудская звезда оконфузилась на красной дорожке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-модель Моника Бепуччи покорила своих фанов откровенным снимком – артистка позировала в деловом черном пиджаке без белья.

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Персона
Моника Беллуччи
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