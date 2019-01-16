''Она должна быть идеальной!'' Голливудская звезда оконфузилась на красной дорожке

Знаменитая голливудская киноактриса и топ-модель итальянского происхождения Моника Бепуччи возмутила поклонников неподобающим внешним видом на красной дорожке престижной кинопремии "Сезар".

Так, артистка появилась на мероприятии с неопрятным маникюром – под ногтями Белуччи была отчетливо видна грязь, что возмутило ее поклонников. Снимки из церемонии вручения премии опубликовало российское издание Super.

54-летняя актриса выбрала для вечера элегантный черный костюм и неброский макияж, но не уследила за маникюром. Фанаты посоветовали ей "обратиться к специалисту", так как Моника является иконой стиля мирового масштаба и подобные "грешки" для нее – недопустимы.

К слову, нашлись и те, кто встал на защиту знаменитости, отметив, что критика, которая обрушилась на Белучччи, базируется на стереотипах и примитивном мышлении публики.

"Она же картинка и всегда должна быть идеальной! Для нее это непростительно, неужели нельзя было покрыть ногти цветным лаком?" – возмутились поклонники.

"Ох уж это общественное мнение и стереотипное мышление. Даже небрежный маникюр совершенно не портит ее внешний вид. У вас что, всегда идеальные ногти? Зато на ее руках дорогущее брендовое кольцо!" – заступились за звезду другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-модель Моника Бепуччи покорила своих фанов откровенным снимком – артистка позировала в деловом черном пиджаке без белья.

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