Старости – нет! Названы 5 верных способов одолеть возраст

Следить за кожей нужно в любом возрасте, но после 40 лет она нуждается в особом уходе.
О топ-5 способах, которые помогут значительно облегчить процесс старения – рассказало издание TheHealthSite.
Фото: flytothesky.ru
SPF – не только для пляжа
Дождливо или солнечно, не забывайте наносить на кожу солнцезащитное средство широкого спектра (ищите пометку broad spectrum): такие обезопасят от УФ-лучей и UVA-, и UVB-группы. Его следует использовать каждый день, чтобы предотвратить фотостарение кожи, которое является одной из главных причин появления морщин.
Фото: lady.tochka.net
Масло жожоба
По словам экспертов, масло жожоба – лучшее средство от старения кожи, потому что оно содержит антиоксиданты и стимулирует синтез коллагена. А также уменьшает глубину морщин, пигментные пятна, лечит любое воспаление на коже.
Фото: city-glam.com
Койевая кислота
Чрезмерное пребывание на солнце приводит к пигментации кожи, а это один из признаков возрастной кожи. Эксперты отмечают, что койевая кислота поможет справиться с этой дерматологической проблемой. Ведь ее действие направлено на отбеливание кожных покровов.
Фото: manipulae.com.br
К слову, койевую кислоту активно добавляют в состав многих косметических кремов для отбеливания.
Витамин С
Витамин C также полезен тем, что замедляет процесс старения клеток, стимулирует образование особого белка — коллагена, от которого во многом зависят упругость и эластичность кожи.
Фото: comments.ua
Витамин E
Эксперты отмечают, что воздействие этого питательного вещества аналогично действию витамина С. Кроме того, он предотвращает воспаление кожи.
Фото: plastichno.com
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма. Подробности читайте здесь.
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