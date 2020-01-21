Старости – нет! Названы 5 верных способов одолеть возраст

Следить за кожей нужно в любом возрасте, но после 40 лет она нуждается в особом уходе.

О топ-5 способах, которые помогут значительно облегчить процесс старения – рассказало издание TheHealthSite.

Фото: flytothesky.ru

SPF – не только для пляжа

Дождливо или солнечно, не забывайте наносить на кожу солнцезащитное средство широкого спектра (ищите пометку broad spectrum): такие обезопасят от УФ-лучей и UVA-, и UVB-группы. Его следует использовать каждый день, чтобы предотвратить фотостарение кожи, которое является одной из главных причин появления морщин.

Фото: lady.tochka.net

Масло жожоба

По словам экспертов, масло жожоба – лучшее средство от старения кожи, потому что оно содержит антиоксиданты и стимулирует синтез коллагена. А также уменьшает глубину морщин, пигментные пятна, лечит любое воспаление на коже.

Фото: city-glam.com

Койевая кислота

Чрезмерное пребывание на солнце приводит к пигментации кожи, а это один из признаков возрастной кожи. Эксперты отмечают, что койевая кислота поможет справиться с этой дерматологической проблемой. Ведь ее действие направлено на отбеливание кожных покровов.

Фото: manipulae.com.br

К слову, койевую кислоту активно добавляют в состав многих косметических кремов для отбеливания.

Витамин С

Витамин C также полезен тем, что замедляет процесс старения клеток, стимулирует образование особого белка — коллагена, от которого во многом зависят упругость и эластичность кожи.

Фото: comments.ua

Витамин E

Эксперты отмечают, что воздействие этого питательного вещества аналогично действию витамина С. Кроме того, он предотвращает воспаление кожи.

Фото: plastichno.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма. Подробности читайте здесь.

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