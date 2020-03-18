Названа самая модная прическа весны 2020: как она выглядит

Самым модным окрашиванием весны 2020 года будет балаяж на темных волосах. Это техника окрашивания, при которой осветляются, а затем тонируются отдельные пряди.
Этот прием визуально делает волосы гуще и пышнее, не требуя при этом полного окрашивания, пишет Cosmopolitan.
Балаяж на темных волосах средней длины
Средняя длина позволяет создать естественный переход оттенков и красивые контрастные блики. Брюнеткам пойдут пряди каштанового или орехового оттенках. На локонах цвета шоколада гармонично смотрятся карамельные, кофейные и темно-русые оттенки.
cosmo.ru
Балаяж на темных коротких волосах
Балаяж на коротких волосах может выполняться путем создания растяжки цвета от темных корней к светлым концам или с помощью высветления отдельных прядей.
cosmo.ru
Балаяж на каре
Окрашивание балаяж на каре может быть как интенсивным, так и плавным, приглушенным. Девушкам с такой стрижкой осветляют пряди у лица, оставляя затылочную зону однотонной.
cosmo.ru
Балаяж на темных прямых волосах
Балаяж на темных прямых волосах визуально сделает прическу пышнее и замаскирует тонкие волосы.
cosmo.ru
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