"На себя не похожа": Седокову разгромили за внешность

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова озадачила поклонников внешностью.

Она опубликовала на своей странице в Instagram чувственный снимок, который фолловеры раскритиковали за неестественность и огромные губы.

Анна Седокова instagram /annasedokova

"Медленно умирает тот, кто не путешествует, кто не читает, кто не слышит музыки, кто не может найти гармонию в себе. Медленно умирает тот, кто разрушает свою веру в себя, кто не позволяет себе помогать, кто уничтожает саму любовь, и проживает свои дни с постоянными жалобами о невезении или непрекращающемся дожде", – написала она под фото.

Седокову раскритиковали за губы instagram /annasedokova

Седокова призвала фолловеров избежать смерть маленькими дозами, помня, что быть живым требует большого долгого усилия. Слова и рассуждения певицы многим понравились, но фото вызвало много вопросов. Некоторые даже не узнали артистку.

"Какие страшные губы, как вафли. Все портят", "Вам Ваши губы не мешают", "На себя вообще не похожа, кукла", "Губы на ж*пу поменяла. Зря", "Нос переходит в губы, скоро закроет полностью", – отреагировали в комментариях.

Анна Седокова в халате instagram /annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова примерила новый образ, который вызвал споры в сети. Она предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и вызывающим макияжем.

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