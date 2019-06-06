Меланию Трамп пригласили в Украину: что известно

Директор конкурса "Мисс Украина" Виктория Киосе официально пригласила на финал ежегодного мероприятия первую леди США Меланию Трамп.

Соответствующее видеообращение обнародовано на YouTube-канале Miss Ukraine (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Киосе уточнила, что это решение может стать сюрпризом для каждой украинской женщины. Она составила 6 июня письмо для Мелании, которую, в качестве примера и эталона женской красоты и элегантности, пригласили на проект.

Приглашение Скриншот

"Сегодня я отправлю приглашение на финал главного шоу страны первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп. Эта женщина является примером для нас и многих людей. А этот визит может быть первым и историчным в рамках проекта Miss Ukraine", – подчеркнула директор конкурса.

Предлагаем читателю ознакомиться с последними официальными выходами Мелании Трамп и ее элегантными нарядами.

Мелания Трамп в плаще от Dior Instagram@melaniatrump.style

Мелания и Дональд Трамп на Garden Party Instagram@melaniatrump.style

Мелания Трамп в Великобритании Instagram@melaniatrump.style

Мелания в Ford’s Theatre Instagram@melaniatrump.style

Несколько вариантов платьев Мелании Трамп Instagram@melaniatrump.style

Мелания Трамп в Токио Instagram@melaniatrump.style

Поездка в Великобританию Instagram@melaniatrump.style

Instagram@melaniatrump.style

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая организаторы конкурса "Мисс Украина-2019" обнародовали первую десятку претенденток в этом году. 1 августа Национальный комитет объявит 25 участниц, выбранных из всех девушек.

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