Маленькая украинка стала "Принцессой мира": фото красавицы

Шестилетняя девочка из украинского Херсона Валерия Воробьева получила титул "Принцесса мира 2019", победив в конкурсе красоты, который проходил в Турции.

Об этом сообщает UA: Херсон (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте нвоость до конца).

По словам мамы "Принцессы" Светланы Воробьевой, в июне девочка победила в конкурсе "Принцесса Европы" и ее пригласили на международное соревнование.

Украинка стала "Принцессой мира" Facebook UA: Херсон

Украинка стала "Принцессой мира" Facebook UA: Херсон

Украинка стала "Принцессой мира" Facebook UA: Херсон

У маленькой украинки было 34 соперницы из разных стран. Она пробыла в турецком Кушадаси и смогла завоевать титул и найти друзей. Примечательно, что в модельном бизнесе девочка уже год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 13-летняя Мария Гнатик из Винницы победила в международном детском конкурсе красоты Interbriliant World Spring 2019 в Чехии.

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