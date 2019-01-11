''Лучше дома уберись'': полуголую Глюкозу пристыдили за пошлые слова

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) попала под шквал критики из-за неоднозначных слов касательно брака.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором изображено, как звезда в телесном обтягивающем комбинезоне выполняет сложную асану, занимаясь йогой.

"Так жена должна встречать мужа дома", – подписала Ионова под снимком, что вызвало недоумение в сети.

Пользователи посоветовали певице приготовить ужин и прибраться дома, а не изгибаться на полу перед мужем.

"Лучше похавать приготовь и в доме уберись", " Я так понимаю, чтобы не заморачиваться на еду, мужу надо зайти в Пушкин пожрать и принять коньячку", "Тень похожа на открывашку", "Камасутра", "Фу, испугался, думал голенькая", "Если дома валяться, то и не так можно раскорячиться и встретить", "Обязательно надо фотку раком выставить, пипец", – раскритиковали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, обратную реакцию вызвала популярная певица Тина Кароль, опубликовав откровенный снимок, на котором демонстрирует свою подтянутую грудь.