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''Лучше дома уберись'': полуголую Глюкозу пристыдили за пошлые слова

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Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) попала под шквал критики из-за неоднозначных слов касательно брака.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором изображено, как звезда в телесном обтягивающем комбинезоне выполняет сложную асану, занимаясь йогой.

"Так жена должна встречать мужа дома", – подписала Ионова под снимком, что вызвало недоумение в сети.

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Пользователи посоветовали певице приготовить ужин и прибраться дома, а не изгибаться на полу перед мужем.

"Лучше похавать приготовь и в доме уберись", " Я так понимаю, чтобы не заморачиваться на еду, мужу надо зайти в Пушкин пожрать и принять коньячку", "Тень похожа на открывашку", "Камасутра", "Фу, испугался, думал голенькая", "Если дома валяться, то и не так можно раскорячиться и встретить", "Обязательно надо фотку раком выставить, пипец", – раскритиковали в сети.

''Лучше дома уберись'': полуголую Глюкозу пристыдили за пошлые слова
''Лучше дома уберись'': полуголую Глюкозу пристыдили за пошлые слова
''Лучше дома уберись'': полуголую Глюкозу пристыдили за пошлые слова
''Лучше дома уберись'': полуголую Глюкозу пристыдили за пошлые слова
''Лучше дома уберись'': полуголую Глюкозу пристыдили за пошлые слова
''Лучше дома уберись'': полуголую Глюкозу пристыдили за пошлые слова
''Лучше дома уберись'': полуголую Глюкозу пристыдили за пошлые слова
''Лучше дома уберись'': полуголую Глюкозу пристыдили за пошлые слова

Как сообщал OBOZREVATEL, обратную реакцию вызвала популярная певица Тина Кароль, опубликовав откровенный снимок, на котором демонстрирует свою подтянутую грудь.

Персона
Наташа Ионова (Глюк’оZа)
Место
Россия
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