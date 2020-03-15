Косметика времен СССР: чем красились советские женщины

Косметички женщин во времена СССР не были забиты доверху. Практически все женщины пользовались одинаковыми продуктами и только единицы знали, что такое Dior, Chanel и Estee Lauder. Зачастую одно бьюти-средство имело сразу несколько предназначений: помадой придавали румянец щекам, а тушью для ресниц подводили и брови.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какими декоративными косметическими средствами пользовались советские женщины.

Тушь для ресниц

Самой популярной и практически единственной тушью для ресниц была - "Ленинградская" тушь. Ей же модницы подводили и брови. Процес нанесения был проблематичным - сама тушь быстро засыхала, а кисточка была больше похожа на зубную щетку.

Тушь для ресниц

Тушь для ресниц

Тональный крем "Балет"

Густой и напоминающий строительный материал по консистенции крем существовал в единственном оттенке. Но, советские женщины были умны и разбавляли средство кремом, чтобы добиться нормальной консистенции. С тоном выходило сложнее - он либо подходил, либо нет и лицо имело цвет значительно отличающийся от шеи.

Тональный крем "Балет"

Лак для волос "Прелесть"

Такой лак для волос был способен удержать любые начесы и челки. Он нещадно склеивал волосы и создавал иллюзию парика. Смывался с волос он также плохо, но девушек это совершенно не смущало и за ним выстраивались настоящие очереди. Тем, кому не посчастливилось купить "Прелесть" приходилось выкручиваться. В ход шли различные средства, например, сахарный сироп, который аккуратно брызгали на волосы.

Лак для волос "Прелесть"

Пудра

Выбор пудр был достаточно богатым: всем известный "Балет", "Восток", и пудра "Бархатистая" относились к категории "люкс". Просто хорошими считались "Красная Москва", "Эллада", "Сказка", "Кремль", похуже – "Маска", "Шипр" и "Камелия". А дешевые пудры "Сирень", "Кармен" и "Фиалка" были рассчитаны на массовую аудиторию. Чаще всего наносили эти пудры обычной ватой.

Пудра

Пудра

Тени

Тени в СССР выпускала московская фабрика "Рассвет", назывались они "Елена". Они выходили в двух или трехцветных наборах. С цветовой гаммой было сложно: зеленый, голубой, розовый.

Тени

Губная помада

Помады считались самым дефицитным элементом косметички. С палитрой дела обстояли еще хуже: морковно-оранжевый, коралловый, красный, вишневый и бордовый, а также перламутровый розовый.

Губная помада

Румяна

Сухих румян, к которым сейчас привыкли девушки во времена СССР практически не было. Те, которые тогда продавались были достаточно жидкими и жирными. Но, девушки тоже находили выход из ситуации и использовали в качестве румян - помаду.

Румяна

Румяна

Карандаши для глаз

Если девушкам не удавалось приобрести практически единственный вариант карандашей для глаз, который носил название "Косметика", они использовали обычные канцелярские карандаши: грифель смачивался, а заточенная спичка играла роль кисточки.

Карандаши для глаз

Карандаши для глаз

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