Королева-2018: как украинки в бикини покорили Грецию. Эксклюзивное видео

На греческом острове Крит продолжается подготовка к Grand Fashion Show Национального конкурса красоты и таланта "Королева Украины-2018", финал которого пройдет в Киеве 23 мая. (чтобы посмотреть видео проскрольте вниз)

После первых фотосессий компания TEZ TOUR Греция решила познакомить девушек с историей Греции и организовала морскую поездку в ном Элунда и на остров Спиналонга. Участницы имели прекрасную возможность увидеть красивейшие виды острова и познакомиться с древнейшей историей Эллады. "Обозреватель", как главный медиа-партнер конкурса, имел возможность посетить эти места вместе с украинскими красавицами.

Согласно информации историков, еще в далеком 1526 году остров был принудительно отделен от суши и там создана крепость для защиты от постоянных набегов пиратов. За всю историю Спиналонги здесь хозяйничали венецианцы, турки и греки. С 1903 по 1955 греки согнали на остров всех прокаженных и создали лепрозорий, таким образом изгнав турков и превратив крепость в последние пристанище для смертельно больных. Сейчас это место -культурное достояние Греции и одно из главных мест посещения туристов. Подойти сюда можно только на кораблике, на пути которого открываются умопомрачительные виды на бухту Мирабелло. На берегах залива разместились фешенебельные отели и дачи знаменитостей. Здесь вы не увидите белоснежные дома Санторини, но насладитесь сполна домиками, которые, как будто, составляют одно целое с ландшафтами бухты.

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

о.Крит Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса "Королева Украины-2018" не только увлеченно слушали рассказ гида, но и "испытали" бодрящие воды Средиземного моря. На фоне его бирюзы украинские красавицы в бикини выглядели очень привлекательно.

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

После дневных активностей Алексей Лебедев, пиар-менеджер конкурса красоты Королева Украины, рассказал девушкам о тонкостях создания личностного бренда и о всех важных моментах работы над собой. Если нынешние участницы планируют продолжать работу в модельном или шоу-бизнесе, они должны избавиться от комплексов и самое главное поверить в свои силы.

Алексей Лебедев, пиар-менеджер конкурса

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Татьяна Малая, продюсер журнала Playboy, поделилась тонкостями работы с брендами и менеджерами. Девушки должны понимать всю серьезность и жестокость мира красоты, в котором они стремятся найти свое место.

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Участницы конкурса Фото: Виталий Чумаченко

Татьяна Малая, продюсер журнала Playboy Фото: Виталий Чумаченко

Следующим этапом для девушек станет Шоу талантов и вечер знакомства с Грецией. Следите за информацией на нашем сайте.