Копия мамы: как выглядит взрослая дочь экс-"татушки" Волковой

Дочь бывшей солистки популярной в 2000-х группы T.A.T.U Юлии Волковой Виктория повзрослела и стала копией мамы.

Певица на своей странице в Instagram часто публикует фотографии 15-летней красавицы. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит девушка.

Юлия Волкова и маленькая Виктория – много лет назад instagram/official_juliavolkova

Виктория Волкова родилась 24 сентября 2004 года, когда Юлии было 19 лет. Отцом девочки стал телохранитель Павел Сидоров, с которым "татушка" закрутила роман. Самой артистке в феврале исполнится 35 лет, но с любимой дочкой они сейчас выглядят почти, как ровесницы.

Бывшая "татушка" Волкова с дочерью Викторией instagram/official_juliavolkova

Вика выросла выше знаменитой мамы и стала настоящей красавицей. Она уже умело наносит макияж, профессионально занимается вокалом и хочет пойти по стопам Юлии. В отличии от звездной матери, Виктория ­– блондинка, хотя осенью решила все же перекраситься в шатенку.

Юлия Волкова и Виктория много лет назад instagram/official_juliavolkova

Юлия Волкова и дочка Виктория instagram/official_juliavolkova

Поклонники Юлии Волковой не устают удивляться, какой взрослой девочка стала, а также, как она похожа на артистку.

"Я думала, что они подруги. Никогда не скажешь, что они мать и дочь", "Выглядят, будто ровесницы", "Дочь – вылитая отец! Я имею в виду Шаповалова", "Вика – красотка", "Такая взрослая", – пишут фолловеры в комментариях под снимками.

Вика Волкова – дочь бывшей солистки "Тату" Юлии instagram/vikavolkova854

Волкова с дочерью в купальниках instagram/official_juliavolkova

Юлия и Виктория instagram/official_juliavolkova

Бывшая солистка T.A.T.U с дочерью instagram/official_juliavolkova

Дочь Юлии Волковой Виктория instagram/vikavolkova854

Виктория Волкова instagram/vikavolkova854

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2007 года Волкова тайно вышла замуж за сына генерального директора компании Мосстроймеханизация Парвиза Ясинова, от которого родила второго ребенка – Самира. Позже стало известно, что артистка приняла ислам. В марте 2010 певица рассталась с отцом своего сына.

Через семь лет, в 2017 году, Волкова неожиданно призналась, что от ислама решила отказаться, отметив, что Бог – один, а пути к нему – разные.

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