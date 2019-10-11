Кароль соблазнила фанатов роскошной фигурой

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", сразила поклонников соблазнительной фигурой.

Так, она позировала в облегающем платье серебристого цвета, которое подчеркнуло подтянутое тело и все изгибы. Соответствующее фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

В комментарии к кадру стало понятно, что певица снялась для модного глянца ELLE Ukraine. Женственный образ Кароль дополнила перчатка-рукав в тон платью, красная помада и роскошные локоны.

Поклонники украинской артистки были в восторге от чувственного снимка, которым она их порадовала.

"Красивая", "Обалдеть", "Люблю эту фотографию", "Самая лучшая", "Воздушная", "Шикарная", – отреагировали фанаты.

Тина Кароль instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, Кароль часто балует поклонников чувственными и соблазнительными кадрами. Ранее она продемонстрировала роскошный снимок, на котором позировала в пиджаке на голое тело.

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