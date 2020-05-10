Мария Калинина стала победительницей первого конкурса красоты СССР "Московская красавица", который был проведен в 80-е годы. На момент участия в мероприятии девушке было 16 лет и она училась в 10 классе.

Победа в конкурсе принесла юной Марии невероятную популярность. Тогда о ней знал чуть ли не каждый житель страны. Сейчас же женщине 48 лет и она далека от модельного бизнеса. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как изменилась за это время Калинина и чем она сейчас занимается.

Мария Калинина

После победы в конкурсе красоты Мария окончила языковую школу и заключила контракт с модельным агентством "Бурда Моден". Ее хотели отправить на конкурс красоты международного уровня, но что-то не сложилось, ведь времена тогда были непростые. Тогда девушка отправилась покорять другие страны без покровителей.

Мария Калинина Фото: kulturologia.ru

На первые модельные съемки за границей в 16 лет Мария поехала вместе с мамой. Когда ей исполнилось 18, она поехала покорять Голливуд. Там девушка поступила в театральную школу и вскоре стала получать небольшие роли в кино. Однако Калинина не добилась там большой славы и популярности.

Мария Калинина Фото: kulturologia.ru

Однажды Мария почувствовала, что ей в жизни чего-то не хватает. Девушка решила пройти курс йоги и научиться медитировать. После чего она забросила актерское мастерство и теперь преподает йогу, активно занимается ей сама, а еще является убежденной вегетарианкой.

Мария Калинина Фото: vk/mariafkalinina

Мария Калинина Фото: myseldon.com

Отметим, что у Калининой также есть любимый человек и похоже она очень счастлива. События 32-летней давности она вспоминает с улыбкой как полезный опыт в ее жизни.

Мария Калинина Фото: asiarussia.ru

Мария Калинина Фото: vk/mariafkalinina

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