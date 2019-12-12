Как не выглядеть пошло: 4 способа стильно носить украшения после 30 лет

Если в 20 лет можно позволить себе носить дешевую бижутерию, то после 30 к выбору украшений стоит отнестись с максимальной ответственностью.

Так, взрослым дамам стилисты рекомендуют отказаться от дешевых изделий "под золото" и вычурного дизайна. Как носить украшения после 30 лет, чтобы выглядеть стильно и красиво: OBOZREVATEL расскажет о 4-х способах.

1. Откажитесь от дешевой бижутерии

selina.com.ua

После 30 лет стоит отказаться от покупки дешевой бижутерии "под золото" с изощренным дизайном. В этом возрасте имеет значение каждая деталь образа. К тому же аксессуары всегда привлекают к себе особое внимание. Некачественные украшения смотрятся нелепо и способны испортить лук, даже если вы одеты в самую дорогую одежду.

При этом это вовсе не значит, что нужно окончательно отказаться от бижутерии – минималистичные колье, серьги и кольца из серебра, металлических сплавов или керамики вполне подойдут для девушек, которым за 30.

2. Не совмещайте бижутерию и ювелирные наборы

mialady.ru

Сочетание бижутерии и ювелирного гарнитура после 30 лет будет ошибкой. Такую комбинацию под силу успешно выполнить разве что именитым дизайнерам или fashion-блогерам – в остальных случаях такой эксперимент будет выглядеть довольно странно. Однако, если все украшения на вас имеют простой дизайн, вы практически ничем не рискуете.

3. Откажитесь от сердечек и бантиков

allwomens.ru

С романтичными украшениями после 30 лет следует быть очень осторожной. Кольца и подвески с бантиками, сердечками, кружевами, цветными камушками хорошо смотрятся на юных модницах. А на взрослых женщинах такие украшения теряют свое очарование и выглядят попросту неуместно.

4. Носите качественные часы

of-md.com

Качественные классические часы станут отличной ювелирной инвестицией в возрасте после 30 лет. При этом часы не должны бросаться в глаза, они должны смотреться изысканно: иметь золотой или серебряный корпус, керамический или кожаный браслет, не иметь лишнего декора. Такой аксессуар станет прекрасным дополнением не только для повседневного, но и для праздничного образа.

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