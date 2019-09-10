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10 сентября • обновлено в 22:53
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/ Красота

Кайли Дженнер снялась с любимым абсолютно голой: фото 18+

6.6т Читать материал на украинском

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер снялась в пикантной фотосессии со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом, где она позировала абсолютно голой.

Соответствующий снимок появился в Instagram-профиле модели. На знойной фотографии, сделанной в саду, девушка абсолютно обнажилась и плотно прижалась к своему спутнику.

"Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом", – подписала Дженнер сексуальный снимок.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Обозреватель

При этом ее длинные темно-каштановые волосы каскадом падали ей на спину и небрежно лежали над упругими ягодицами, а на голове у модели красовалась простая соломенная шляпа.

При этом Скотт позировал в голубых джинсах, обнажившись до пояса и обняв прекрасную спутницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнер совместно со знаменитой сестрой Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии для рекламы собственной парфюмерной линейки Kylie Jenner x KKW Fragrance.

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Персона
Кайли Дженнер
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Вы нацисты рекламируете каждого бомжа))) Тоже за печеньку, или теперь просто отсасываете?)))
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