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16 ноября • обновлено в 11:58
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Ивлеева поразила поклонников худобой: фото в купальнике

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Известная российская блогерша и ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасия Ивлеева поразила поклонников стройной фигурой.

Она снялась в соблазнительной фотосессии в Москве, продемонстрировав роскошное тело в купальнике. А фотографиями поделилась на своей странице в Instagram.

Ивлеевой сделали эффект "грязных волос", который в нынешнем сезоне очень популярен. Также образ украсил яркий макияж. И изюминкой стал необычный купальник, который обрамляла черная "паутинка".

Ивлеева показала стройную фигуру в купальнике

Ивлеева показала стройную фигуру в купальнике

instagram/_agentgirl_

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Образ ведущей получился эффектным, на что обратили внимание поклонники. В комментариях отметили, что кадры получились очень красивыми.

"Красотка", "Совершенство", "Худенькая", "Божественная", "Я тобой любуюсь", – написали пользователи.

Ивлеева поразила поклонников худобой: фото в купальнике
Ивлеева поразила поклонников худобой: фото в купальнике
Ивлеева поразила поклонников худобой: фото в купальнике
Ивлеева - эффект грязных волос

Ивлеева - эффект грязных волос

instagram/_agentgirl_

Ивлеева - фотосессия

Ивлеева - фотосессия

instagram/_agentgirl_

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева

instagram/_agentgirl_

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети в очередной раз обвинили известную российскую блогершу и ведущую Анастасию Ивлееву в наркозависимости.

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Персона
Анастасия Ивлеева
Место
Россия
Теги
Красота шоу-бизнес фотографии фотосессия
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