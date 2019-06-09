Хотела стать Барби: жертва пластических операций ужаснула внешним видом. Фото до и после

Студентка из Болгарии Андреа Иванова в течении года перенесла более 15 косметических процедур, включая пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Девушка начала трансформацию в 2018 году и ходила на процедуры, точное количество которых даже не помнит, минимум раз в месяц, передает Mirror.

21-летняя студентка покрасила волосы в светлый оттенок, неоднократно вводила гиалуроновую кислоту в губы каждый раз, когда ей казалось, что их объем уменьшается. Также она сделала операцию по увеличению груди.

Коллаж

Однако, пользователи сети часто критикуют Андреа в социальных сетях. Некоторые пишут, что она похожа скорее "на Лох-Несское чудовище, чем на Барби".

"Каждый человек имеет право жить и выглядеть так, как он хочет, не обязательно, чтобы каждый соответствовал стандартам, навязанным другими людьми. Это личный выбор, и я никогда не боялась его выражать!" – ответила критикам девушка.

Девушка до пластики facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

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