"Глист в панамке": Лорак разгромили за внешний вид

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на шквал критики из-за внешнего вида.

Артистка давно не постила ничего на своей странице в Instagram, и вот поклонники дождались нового снимка, которое привело к разочарованию.

Ани Лорак instagram/anilorak

В частности, в сети заметили, что за время отсутствия в публичном просторе Лорак сильно загорела и похудела. Но выбор одежды звезды многих откровенно огорчил. Она позировала на ступеньках в отели Лос-Анджелеса в высоких джинсах, белой майке, сумке через плечо и кроссовках грубого кроя.

Ани Лорак нарвалась на критику instagram/anilorak

Глист в панамочке", "Да, неплохо выглядит, если внутри гниль, надо хотя б внешность усовершенствовать. Украину уже забыли?", "Ну эта грубая обувь, ну как так? Блин, пипец полный", "Красавица, но кроссы", "Кросы нормальные, но штаны", "Странный вид. Чересчур серьезный", "Лорак, богатой будешь, не узнала", "А что с верхней губой", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Лорак отдыхала на курорте. Во время отпуска она опубликовала снимок на ступеньках, но буквально через пару часов после этого внезапно удалила пост.

Позже певица продемонстрировала еще одно фото, однако пользователей озадачилось, что на нем у Лорак на один палец меньше на ноге.

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