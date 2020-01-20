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20 января • обновлено в 12:42
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/ Красота

Еще одна 19-летняя украинка продает девственность за кругленькую сумму: фото девушки

2.4т
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Еще одна девятнадцатилетняя украинка решила продать свою девственность на аукционе. Так, стартовая цена за на сайте эскорт-услуг - 50 тысяч евро.

По словам девушки она решилась на такой шаг, чтобы оплатить себе обучение заграницей и купить дом у моря. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как выглядит девушка.

Украинка хочет продать девственность

Украинка хочет продать девственность

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"Я хочу продать свою девственность, потому что я чувствую себя подобно птице в клетке, и я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотел бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря", - написала девушка.

Украинка выставила на продажу свою девственность

Украинка выставила на продажу свою девственность

19-летняя украинка продает девственность

19-летняя украинка продает девственность

Девушка выставила на аукцион девственность

Девушка выставила на аукцион девственность

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 23-летняя девушка Лия призналась, что продала свою девственность через известное онлайн-агентство "Золушка-эскорт" за 1,3 млн фунтов стерлингов (38,5 млн грн). А также азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде продала девственность на интернет-аукционе, который был организован германским сайтом Cinderella Escorts.

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Автор
Мария Дидык
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Итак, начало положено - теперь КАЖДУЮ неделю очередная украинка будет предлагать на продажу свой "нетронутый" передок, чтобы "чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни.. а также закончить учебу за границей и купить дом мечты у моря" )))) Нашим косметическим хирургам теперь предстоит много работы ))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
19-летняя х... хлушка-девственница? Бггггг!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Да там вся страна продаёт себя)))
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