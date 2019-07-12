Екатерине Кузнецовой — 32: самые сексуальные фото звезды "Кухни"

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, звезда сериала "Кухня", в пятницу, 12 июля, отмечает свой день рождение.

Так, артистке исполняется 32 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков звезды.

Екатерина Кузнецова родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Она с детства посещала художественные кружки и пела в хоре "Огонек". После окончания школы решила стать актрисой, поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Во время учебы начала выступать на сцене Киевского академического Молодого театра.

Екатерина Кузнецова Фото из Instagram

Екатерина Кузнецова Фото из Instagram

Екатерина Кузнецова Фото из Instagram

Екатерина Кузнецова Фото из Instagram

В 2005-м Кузнецова дебютировала в кино в сериале "Возвращение Мухтара-2". Далее сыграла роль Мирей Ормонд в сериале "Дьявол из Орли. Ангел из Орли", режиссера Олега Масленникова и картине "Психопатка". Затем было еще несколько второплановых ролей.

Екатерина Кузнецова Фото из Instagram

Екатерина Кузнецова Фото из Instagram

Екатерина Кузнецова Фото из Instagram

Екатерина Кузнецова Фото из Instagram

Широкая известность к актрисе пришла после роли официантки Саши в ситкоме "Кухня". Она снималась в сериале на протяжении 2010-2015 годов. Также огромный успех у зрителей Екатерина получила, сыграв роль Полины в картинах "Королева бандитов" и "Королева бандитов - 2".

Екатерина Кузнецова Фото из Instagram

Екатерина Кузнецова Фото из Instagram

Екатерина Кузнецова Фото из Instagram

Также Кузнецова снималась для мужского журнала Maxim (2011 г).

Екатерина Кузнецова Фото: maximonline.ru

Екатерина Кузнецова Фото: maximonline.ru

Екатерина Кузнецова Фото: maximonline.ru

Екатерина Кузнецова Фото: maximonline.ru

Екатерина Кузнецова Фото: maximonline.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Кузнецова снялась в пикантной фотосессии. Обнаженная актриса позировала на кадрах в ванной.

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