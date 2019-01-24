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''Что ты творишь?'' Никитюк взбудоражила сеть пикантными фото на пляже

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Украинская ведущая, финалистка шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк сверкнула на камеру стройным телом во время отдыха на Мальдивах.

Артистка сфотографировалась на пляже в открытом купальнике, своей фигурой Никитюк вызвала восхищение у поклонников. Фото опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На кадре Леся сидит на песке в странной позе. "Это я так упала", – подписала снимок звезда.

Леся Никитюк на Мальдивах

Леся Никитюк на Мальдивах

Instagram @lesia_nikituk

В комментариях под фото фолловеры с юмором отнеслись к публикации телеведущей, отметив, что она "очень красиво падает".

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"Леся, что ты творишь?! Тут все уже упали, ну мужчины так точно", – расхвалили Никиюк поклонники.

''Что ты творишь?'' Никитюк взбудоражила сеть пикантными фото на пляже

''Что ты творишь?'' Никитюк взбудоражила сеть пикантными фото на пляже

''Что ты творишь?'' Никитюк взбудоражила сеть пикантными фото на пляже

''Что ты творишь?'' Никитюк взбудоражила сеть пикантными фото на пляже

''Что ты творишь?'' Никитюк взбудоражила сеть пикантными фото на пляже

''Что ты творишь?'' Никитюк взбудоражила сеть пикантными фото на пляже

''Что ты творишь?'' Никитюк взбудоражила сеть пикантными фото на пляже

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Леся Никитюк на Мальдивах

Леся Никитюк на Мальдивах

Instagram @lesia_nikituk

Отметим, всего за несколько часов снимок ведущей собрал около 130 тысяч лайков и сотни комментариев от восторженных фолловеров.

Леся Никитюк на Мальдивах

Леся Никитюк на Мальдивах

Instagram @lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Никитюк удивила поклонников откровенным фото в ярко-розовом купальнике с кружевыми вставками, который многие сочли "странным".

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Персона
Леся Никитюк
Место
МальдивыМале
Тег
шоу-бизнес
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