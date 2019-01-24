''Что ты творишь?'' Никитюк взбудоражила сеть пикантными фото на пляже

Украинская ведущая, финалистка шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк сверкнула на камеру стройным телом во время отдыха на Мальдивах.

Артистка сфотографировалась на пляже в открытом купальнике, своей фигурой Никитюк вызвала восхищение у поклонников. Фото опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На кадре Леся сидит на песке в странной позе. "Это я так упала", – подписала снимок звезда.

Леся Никитюк на Мальдивах Instagram @lesia_nikituk

В комментариях под фото фолловеры с юмором отнеслись к публикации телеведущей, отметив, что она "очень красиво падает".

"Леся, что ты творишь?! Тут все уже упали, ну мужчины так точно", – расхвалили Никиюк поклонники.

Леся Никитюк на Мальдивах Instagram @lesia_nikituk

Отметим, всего за несколько часов снимок ведущей собрал около 130 тысяч лайков и сотни комментариев от восторженных фолловеров.

Леся Никитюк на Мальдивах Instagram @lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Никитюк удивила поклонников откровенным фото в ярко-розовом купальнике с кружевыми вставками, который многие сочли "странным".

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