Бодипозитивный старик попал на пляжное видео модели и стал мемом

Модель из Австралии Кристина Мендонка поделилась видео с пляжной фотосессии, которое испортил отдыхающий мужчина. Оно побило все рекорды популярности в ее аккаунте, а бодипозитивный старик стал мемом.

Так, ролик Кристина опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в красном купальнике на берегу моря. В это время в кадре внезапно появился полный пожилой мужчина, который привлек к себе внимание широкой улыбкой (видео смотрите ниже).

Отметим, что всего за несколько дней ролик собрал 1,7 миллиона просмотров. Он настолько понравился пользователям сети, что вскоре из Instagram модели он перекочевал в Twitter. Там видео посмотрели уже 13 миллионов человек.

Также люди стали писать, что настоящая модель на кадрах бродит на втором плане.

I can’t even focus on the model because some girl in a red bikini is taking up all the camera