"Бешеная!" Лобода вызвала бурю в сети откровенными снимками

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть фотографиями в купальнике.

Звезда опубликовала снимки в своем Instagram, на которых демонстрирует возле бассейна длинные ноги и спортивную фигуру.

Светлана Лобода у бассейна instagram /lobodaofficial

"Отдыхать весь день и работать всю ночь", – подписала Лобода под снимками, вызвав бурю эмоций в комментариях.

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"Главное на носочках", "Тропикана женщина. Горяча и бешена", "Зачем так вытягивать фото", "Ну шикарно", "Шикарно выглядите", "Какой же это нелегкий труд, так выглядеть", – написали в комментариях.

Светлана Лобода - вид сбоку instagram/lobodaofficial

Лобода пьет коктейль возле бассенйа instagram/lobodaofficial

Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода посетила популярный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку, где озадачила поклонников странным поведением. После мероприятия звезда в откровенном платье шла по улице и разбрасывала мусор прямо из бюста.

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