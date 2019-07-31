Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

"Бешеная!" Лобода вызвала бурю в сети откровенными снимками

1.3т Читать материал на украинском

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть фотографиями в купальнике.

Звезда опубликовала снимки в своем Instagram, на которых демонстрирует возле бассейна длинные ноги и спортивную фигуру.

Светлана Лобода у бассейна

Светлана Лобода у бассейна

instagram /lobodaofficial

"Отдыхать весь день и работать всю ночь", – подписала Лобода под снимками, вызвав бурю эмоций в комментариях.

Новости
Возлюбленный Лорак показал интимное фото с певицей

"Главное на носочках", "Тропикана женщина. Горяча и бешена", "Зачем так вытягивать фото", "Ну шикарно", "Шикарно выглядите", "Какой же это нелегкий труд, так выглядеть", – написали в комментариях.

Светлана Лобода - вид сбоку

Светлана Лобода - вид сбоку

instagram/lobodaofficial

Лобода пьет коктейль возле бассенйа

Лобода пьет коктейль возле бассенйа

instagram/lobodaofficial

"Бешеная!" Лобода вызвала бурю в сети откровенными снимками
"Бешеная!" Лобода вызвала бурю в сети откровенными снимками
"Бешеная!" Лобода вызвала бурю в сети откровенными снимками

"Бешеная!" Лобода вызвала бурю в сети откровенными снимками

Фото: instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода посетила популярный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку, где озадачила поклонников странным поведением. После мероприятия звезда в откровенном платье шла по улице и разбрасывала мусор прямо из бюста.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Светлана Лобода
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Букет Красивый
Букет Красивый
Светку Тиль Раммштайнов отпердолил. Где беременность?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
прошуу.адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
размер сандалей примерно 43,в пересчете на мужскую обувь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
Нэзабаром Сравні, ты поцовейло переведи "сандали" в сантиметры и ты охуе нн ый спец по фото вычислять размер
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel