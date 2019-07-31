"Бешеная!" Лобода вызвала бурю в сети откровенными снимками

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть фотографиями в купальнике.
Звезда опубликовала снимки в своем Instagram, на которых демонстрирует возле бассейна длинные ноги и спортивную фигуру.
Светлана Лобода у бассейна
instagram /lobodaofficial
"Отдыхать весь день и работать всю ночь", – подписала Лобода под снимками, вызвав бурю эмоций в комментариях.
"Главное на носочках", "Тропикана женщина. Горяча и бешена", "Зачем так вытягивать фото", "Ну шикарно", "Шикарно выглядите", "Какой же это нелегкий труд, так выглядеть", – написали в комментариях.
Светлана Лобода - вид сбоку
instagram/lobodaofficial
Лобода пьет коктейль возле бассенйа
instagram/lobodaofficial
Фото: instagram/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода посетила популярный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку, где озадачила поклонников странным поведением. После мероприятия звезда в откровенном платье шла по улице и разбрасывала мусор прямо из бюста.
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