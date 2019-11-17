Ангелы до и после: 6 моделей Victoria's Secret, кардинально изменивших свою внешность

Моделей Victoria’s Secret недаром называют ангелами – настолько безупречно они выглядят в рекламных кампаниях. Неудивительно, ведь над внешностью девушек потрудилась целая команда.

При этом некоторые из них выглядят сегодня совсем по-другому, чем на заре своей карьеры. OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на ангелов Victoria's Secret, внешность которых изменилась до неузнаваемости.

Миранда Керр

Миранда Керр фото: коллаж

Миранда Керр всего лишь немного сузила нос, но после этого стала выглядеть гораздо более утонченно и "взросло". При этом ангел Victoria's Secret не потеряла индивидуальности: ямочки на щеках и острый подбородок остались при ней.

Адриана Лима

Адриана Лима фото: коллаж

Адриана Лима может похвастаться все теми же завораживающими зелено-голубыми глазами, аккуратным овалом лица и детским "щечками", однако в остальном – кардинально изменилась. Улыбка Адрианы теперь безупречна, макияж эффектный, а кончик носа стал более узким, чем можно видеть на ее юношеских фото.

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли фото: коллаж

Если смотреть на фото белокудрой Рози Хантингтон-Уайтли, бросается в глаза изменившийся нос: над ним, по всей видимости, поработали пластические хирурги. Сейчас нос Рози выглядит гораздо меньше и изящнее.

Белла Хадид

Белла Хадид фото: коллаж

Говорят, Белла исправила у хирурга все, что хоть немного не соответствует нынешним стандартам красоты. Модель сузила нос и убрала горбинку; сделала блефаропластику, сделала взгляд более открытым и придала им кошачий разрез; скорректировала губы филлерами для большей припухлости; поработала над скулами.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер фото: коллаж

Когда-то смешливая и застенчивая Кендалл Дженнер превратилась в уверенную в себе красавицу и самую высокооплачиваемую модель. По оценкам специалистов, Кендалл поработала с контурами лица, сделала уже переносицу, губы чуть более пухлыми и кардинально изменила подход к макияжу.

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол фото: коллаж

Кэндис Свейнпол раньше выглядела простой милой девушкой с мягкими чертами лица. Сегодня она – роковая красотка с пронзительным взглядом. Если присмотреться, все – благодаря умелому макияжу и лишь немного – работе хирурга и косметолога.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ангелы Victoria's Secret снялись в горячей рекламной кампании новой коллекции. На официальной странице бренда в Instagram опубликованы снимки красавиц, демонстрирующих соблазнительное нижнее белье.

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