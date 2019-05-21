55-летний Скрипка раскрыл секрет "вечной молодости": в чем он заключается

55-летний музыкант и шоумен Олег Скрипка раскрыл секрет "вечной молодости".

Так, подробностями он поделился в интервью изданию Aif.ua. "Спорт не люблю. Я предпочитаю спортивные развлечения — горные лыжи и плавание. К моему огромному сожалению, без утренней зарядки жить невозможно. Терпеть не могу ее, честно говоря, но делаю. Нашел оптимальный вариант для себя — система Голтиса. В ней продуманы очень эффективные, результативные, но при этом не затратные по времени упражнения", — рассказал Скрипка.

Олег Скрипка Фото: aif.ua

Отметим, что в комплекс физических упражнений методики Голтиса "Исцеляющий Импульс" входит около двадцати упражнений, среди которых — известные каждому приседания, подтягивания и отжимания. Кроме того, это не только комплекс упражнений, а целая система особого мировоззрения, которая охватывает все аспекты жизни человека — от физического здоровья до духовного очищения и развития.

Методика включает в себя пять составляющих частей:

1. Духовное начало, или открытое сердце, что является главенствующей основой всей системы.

2. Физические упражнения, которые дают больший эффект по глубинной проработке и прокровлению всех мышечных систем, чем на самых современных тренажерах мира.

3. Основы правильного питания.

4. Посты и голодания.

5. Закаливание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Скрипка откровенно рассказал о ''пьяных'' корпоративах в Москве, признавшись, что самые странные его выступления произошли именно в столице России.

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