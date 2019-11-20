50-летняя Лопес снялась в откровенной фотосессии для модного глянца

Американская певица Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосессии для модного глянца GQ.
Соответствующие кадры опубликованы на официальной странице издания в Instagram, где 50-летняя красавица позирует в кожаном платье с глубоким декольте.
Также звезда позировала в плаще, подчеркивающем стройную фигуру певицы. Образ роковой женщины дополнили украшения и прическа с эффектом мокрых волос.
Дженнифер Лопес в откровенном платье для GQ
instagram/gq
"Мы действительно похожи в нашем стремлении, в наших амбициях. Мы оба супер трудолюбивые. Мы движимы нашими страстями и испытываем огромное уважение друг к другу", – рассказала она в интервью о сходстве со своим женихом Алексом Родригесом.
Дженнифер Лопес на обложке GQ
instagram/gq
Дженнифер Лопес в кожаном плаще
instagram/gq
Дженнифер Лопес в фотосессии для GQ
instagram/gq
Дженнифер Лопес
instagram/gq
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лопес раскрыла секрет красоты. По словам 50-летней красавицы, она отказывается от алкоголя даже в том случае, если на этом настаивает ее сестра на какой-нибудь вечеринке.
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