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20 ноября • обновлено в 22:22
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50-летняя Лопес снялась в откровенной фотосессии для модного глянца

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Американская певица Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосессии для модного глянца GQ.

Соответствующие кадры опубликованы на официальной странице издания в Instagram, где 50-летняя красавица позирует в кожаном платье с глубоким декольте.

Также звезда позировала в плаще, подчеркивающем стройную фигуру певицы. Образ роковой женщины дополнили украшения и прическа с эффектом мокрых волос.

Дженнифер Лопес в откровенном платье для GQ

Дженнифер Лопес в откровенном платье для GQ

instagram/gq

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"Мы действительно похожи в нашем стремлении, в наших амбициях. Мы оба супер трудолюбивые. Мы движимы нашими страстями и испытываем огромное уважение друг к другу", – рассказала она в интервью о сходстве со своим женихом Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес на обложке GQ

Дженнифер Лопес на обложке GQ

instagram/gq

Дженнифер Лопес в кожаном плаще

Дженнифер Лопес в кожаном плаще

instagram/gq

Дженнифер Лопес в фотосессии для GQ

Дженнифер Лопес в фотосессии для GQ

instagram/gq

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

instagram/gq

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лопес раскрыла секрет красоты. По словам 50-летней красавицы, она отказывается от алкоголя даже в том случае, если на этом настаивает ее сестра на какой-нибудь вечеринке.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Дженнифер Лопес
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота
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