Национальная оперетта Украины при поддержке Украинского культурного фонда представляет новый художественно-образовательный проект для детей "Первый шаг в большое искусство".

В рамках проекта будут созданы четыре спектакля, которые познакомят детей с миром творчества и музыки. Премьера состоится этой осенью, правда, сначала в онлайн-формате, для безопасности наших маленьких зрителей. Перед командой проекта непростая задача - подготовить четыре полноценных спектакля для малой сцены за короткий период, да еще и в непривычных карантинных условиях.

- У нас в Театре всегда был высокий темп работы. Национальная оперетта, кроме спектаклей, организует еще и фестивали и много других разнообразных культурных событий, поэтому к новым вызовам - не привыкать. А добавляет сил нам важность такого проекта… Ведь мы хотим заинтересовать детей музыкой, рассказать о музыкальных инструментах, традиционных и совсем оригинальных, о творчестве известных композиторов, представить интересные факты и легенды мира музыки. И, кто знает, может, эти первые шаги в искусство станут большой дорогой любви и творчества в их жизни. Это - наша сверхзадача, - рассказывает менеджер проекта Татьяна Зилинская.

В Украине открылся художественно-образовательный проект для детей "Первый шаг в большое искусство" Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Национальная оперетта готовит для детей четыре спектакля с неповторимыми приключениями. Каждый из них несет свою тематическую окраску. Один спектакль будет о развитии джазового искусства, второй - о том, как украинская колыбельная повлияла на создание джазового хита и о всемирном джазмене, который родился в Украине! В другом спектакле - вместе с героями зрители отправятся в творческое путешествие в Африку, узнают, почему ритм так важен, увидят и услышат немало африканских музыкальных инструментов - в основном, конечно, разнообразные барабаны, а не только уже привычные джембе. Еще одна история - о давних украинских инструментах, легендах и реальных историях их возникновения, об их атмосферном звучании. А еще зрители узнают о неожиданных переплетениях традиций, музыки и быта в разных странах - например, о том, почему коррида повлияла на один из самых известных танцев, который стал визитной карточкой Испании.

- Я уже давно работаю над разнымипроектам как художник и режиссер. Симбиоз моего опыта прекрасно помогает в создании нового творческого продукта "Первый шаг в большое искусство". Работать в театре поэтому и интересно, что он сочетает в себе практически все виды искусств. Думаю, что настоящая магия музыки, театра и искусства в целом состоит именно в том, что его трудно отделить от обыденной жизни, как невозможно отделить от человека дыхание, - отмечает режиссер спектакля Богдан Полищук.

Спектакли запланированы как настоящий микс приключений ... с пластическими решениями, игрой на музыкальных инструментах, вокалом, теневым театром и, обязательно, интересными героями. Именно так создатели проекта хотят открыть детям красоту мира музыки, чтобы научить их лучше понимать ее.

В Украине открылся художественно-образовательный проект для детей "Первый шаг в большое искусство" Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Премьера проекта "Первый шаг в большое искусство" запланирована на октябрь нового театрального сезона Национальной оперетты. А пока есть возможность понаблюдать за процессом создания его, ведь команда проекта освещает весь творческий процесс в социальных сетях. Не пропустите и будьте готовы к приключениям в мире музыки вместе с Национальной опереттой!

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