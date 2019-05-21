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/Дети

В Шотландии женщина узнала о беременности после родов: фото малышки

1.2тЧитать материал на украинском

Жительница шотландского города Фолкерк, не знавшая о своей беременности, внезапно родила абсолютно здоровую дочь.

20-летняя Стейси Портер почувствовала спазмы в животе в пятницу, 10 мая. В это время ее возлюбленный Дэвид Джонстон спал на диване. Под утро мужчина проснулся и увидел на экране телефона, который находился в беззвучном режиме, 60 пропущенных звонков от Портер. Спустя секунды девушка позвонила снова и сказала: "Поднимайся наверх, я родила", сообщает местная газета The Daily Record.

"Все было как в тумане, кажется, я проснулся от криков или плача", — вспоминает Дэвид. Он направился в ванную комнату, где находилась Портер, и вызвал бригаду скорой помощи. "Парамедик отправил меня собирать сумку. По неведомой мне причине за вещами я полез в холодильник, — объясняет мужчина. — Я до сих пор не могу описать эмоции, которые тогда испытал".

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В Шотландии женщина узнала о беременности после родов: фото малышки

The Daily Record

В Шотландии женщина узнала о беременности после родов: фото малышки

The Daily Record

В Шотландии женщина узнала о беременности после родов: фото малышки

The Daily Record

В Шотландии женщина узнала о беременности после родов: фото малышки

The Daily Record

По словам Портер, роды прошли довольно быстро и безболезненно. Буквально через несколько минут после того, как на свет появилась София Грейс, на помощь прибежал Джонстон.

Новоиспеченная мать отметила, что до рождения младенца она принимала противозачаточные таблетки и не планировала ребенка. Все это время она позволяла себе употреблять алкоголь и летала в отпуск на дальние расстояния, что противопоказано при беременности.

Прибывшие на место парамедики признались, что впервые столкнулись с подобным случаем. В результате доктора осмотрели шотландку и ее дочь и заключили, что обе абсолютно здоровы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на северо-востоке Таиланда собака помогла спасти заживо похороненного младенца. Его родила 15-летняя девушка, которая решила избавиться от ребенка.

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Место
Шотландия
Теги
беременностьдети
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