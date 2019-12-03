У Повалий родился внук: как выглядят ее сын и невестка

Украинская певица Таисия Повалий стала бабушкой – у ее сына Дениса и его супруги Светланы Вихровой родился мальчик.
Звездный папа делился с поклонниками подробностями, когда у жены начались схватки, снимая все на камеру и публикуя в Instagram. Тем временем, молодые мама и папа пока не спешат показывать лицо малыша.
Таисия Повалий стала бабушкой
instagram/tpovaliyofficial
Сватки у невестки Повалий
Instagram-сторис Дениса
"Ни на что не похожие ощущения! Хотя, возможно, уже забыла, какие чувства вызывают маленькие дети. Когда Светлана родила, то малыш в первую очередь увидел камеру айфона. Затем Денис показал видео. Сразу отметила, что у мальчика не по возрасту мудрый взгляд", – призналась Таисия в комментарии "СтарХиту".
Сватки у невестки Повалий Светланы
Instagram-сторис Дениса
Она отметила, что Светлана ей, как родная дочь, однако певица старается не вмешиваться в семейные дела сына.
Невестка Повалий в роддоме
Instagram-сторис Дениса
"Зачем? Сын пишет музыку, делает аранжировки. Впрочем, есть в кого: когда носила его под сердцем, сдавала экзамены по вокалу. А Света до декрета снимала ролики, зарабатывала в Интернете. Еще она очень хорошо готовит. Мне как маме важно, чтобы сын был накормлен", — добавила она.
Как выглядят сын и невестка Повалий – фото
Денис Повалий и Светлана
instagram/lana_vihrova
Светлана во время беременности
instagram/lana_vihrova
Невестка Повалий беременная
instagram/lana_vihrova
Невестка Повалий Светлана - беременность
instagram/lana_vihrova
Беременная невестка Повалий в белье
instagram/bro.ducer
Беременная Светлана в белье
instagram/bro.ducer
Свадьба Дениса и Светланы
instagram/bro.ducer
Денис и Светлана целуются
instagram/bro.ducer
Денис и Светлана
instagram/bro.ducer
Денис и Светлана до беременности
instagram/bro.ducer
Сын и невестка Повалий
instagram/bro.ducer
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Повалий заинтриговала фрагментом фильма о ней, который выпустит телеканал "Интер".
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