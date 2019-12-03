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3 декабря • обновлено в 20:29
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У Повалий родился внук: как выглядят ее сын и невестка

2.8т
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Украинская певица Таисия Повалий стала бабушкой – у ее сына Дениса и его супруги Светланы Вихровой родился мальчик.

Звездный папа делился с поклонниками подробностями, когда у жены начались схватки, снимая все на камеру и публикуя в Instagram. Тем временем, молодые мама и папа пока не спешат показывать лицо малыша.

Таисия Повалий стала бабушкой

Таисия Повалий стала бабушкой

instagram/tpovaliyofficial

Сватки у невестки Повалий

Сватки у невестки Повалий

Instagram-сторис Дениса

"Ни на что не похожие ощущения! Хотя, возможно, уже забыла, какие чувства вызывают маленькие дети. Когда Светлана родила, то малыш в первую очередь увидел камеру айфона. Затем Денис показал видео. Сразу отметила, что у мальчика не по возрасту мудрый взгляд", – призналась Таисия в комментарии "СтарХиту".

Сватки у невестки Повалий Светланы

Сватки у невестки Повалий Светланы

Instagram-сторис Дениса

Она отметила, что Светлана ей, как родная дочь, однако певица старается не вмешиваться в семейные дела сына.

Невестка Повалий в роддоме

Невестка Повалий в роддоме

Instagram-сторис Дениса

"Зачем? Сын пишет музыку, делает аранжировки. Впрочем, есть в кого: когда носила его под сердцем, сдавала экзамены по вокалу. А Света до декрета снимала ролики, зарабатывала в Интернете. Еще она очень хорошо готовит. Мне как маме важно, чтобы сын был накормлен", — добавила она.

Как выглядят сын и невестка Повалий – фото

Денис Повалий и Светлана

Денис Повалий и Светлана

instagram/lana_vihrova

Светлана во время беременности

Светлана во время беременности

instagram/lana_vihrova

Невестка Повалий беременная

Невестка Повалий беременная

instagram/lana_vihrova

Невестка Повалий Светлана - беременность

Невестка Повалий Светлана - беременность

instagram/lana_vihrova

Беременная невестка Повалий в белье

Беременная невестка Повалий в белье

instagram/bro.ducer

Беременная Светлана в белье

Беременная Светлана в белье

instagram/bro.ducer

Свадьба Дениса и Светланы

Свадьба Дениса и Светланы

instagram/bro.ducer

Денис и Светлана целуются

Денис и Светлана целуются

instagram/bro.ducer

Денис и Светлана

Денис и Светлана

instagram/bro.ducer

Денис и Светлана до беременности

Денис и Светлана до беременности

instagram/bro.ducer

Сын и невестка Повалий

Сын и невестка Повалий

instagram/bro.ducer

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Повалий заинтриговала фрагментом фильма о ней, который выпустит телеканал "Интер".

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Таисия Повалий
Теги
шоу-бизнес дети беременность фотографии фотосессия
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Чим ця сімейка заслужила таку увагу!?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ура і молодці, а бабусю на....
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