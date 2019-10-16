Тимати стал папой во второй раз: первые фото малыша

Российский рэпер Тимати и его невеста Анастасия Решетова официально стали родителями.

В среду, 16 октября, артист поделился первыми данными о новорожденном и показал милые фотографии малыша.

Как стало известно, у пары родился наследник. По словам Тимати, Решетова рожала в одной из клиник Москвы.

Тимати стал папой instagram/timatiofficial

"Юнусов Ратмир Тимурович. 16.10.19, город Москва", – подписал рэпер под фотографиями мальчика, не уточнив, с каким весом родился ребенок.

Многочисленные поклонники и коллеги поздравили молодых родителей с счастливым событием и пожелали сыну здоровья.

У Тимати родился сын instagram/timatiofficial

"Поздравляю! Это такое великое счастье", "Здоровья", "Мои поздравления", "Ура, сынок, поздравляю", – написали в комментариях.

Тимати стал папой во второй раз instagram/timatiofficial

У Тимати родился мальчик instagram/timatiofficial

Напомним, что для Тимати это уже второй ребенок. В 2014 Алена Шишкова родила ему дочь Алису. Девочка — блондинка, как и мама, но внешне похожа на папу.

Тимати и дочка instagram/timatiofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг Решетовой и Тимати ходило много разных слухов. Например, в 2018 году модель обвинили в измене жениху с 19-летним сыном известного олигарха Сергеем Саркисовым-младшим.

В феврале 2019 года Решетову заподозрили в беременности из-за серии фотографий, однако парочка всячески отрицала этот факт. В июне они все де официально подтвердили, что ждут ребенка, показав фотосессию с животом.

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