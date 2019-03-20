"На папу похож": Джамала впервые засветила лицо маленького сына

Известная украинская певица Джамала впервые засветила лицо маленького сына Эмира-Рахмана.
Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, где малыш сидит у нее на руках.
"Сегодня международный День счастья! Вы знали? Будьте счастливыми каждый день, не только сегодня", — написала Джамала.
Вітаю всіх з першим півфіналом Нацвідбору! Цей ефір був дуже круто збалансований - ми почули музику різних жанрів. ⠀Не треба говорити, що маси полюбляють щось легковажне і не змістовне. Як ми бачимо, всі зрозуміли унікальність @brunettesshootblondes . Так само @tsesho__ отримали доволі високу оцінку глядача, хоча, нажаль, не пройшли. BSB створили гібридний рояль, в який вбудовані інші музичні інструменти. Може скластися враження, що голосували працівники філармонії 😂 Щаслива, що і журі, і глядачі одностайно за них проголосували. Інше питання, як їх номер буде виглядати на сцені Євробачення. Але я дійсно відокремила їх у цьому півфіналі. ⠀Я вже сказала @maruvofficial, що мені хочеться додати більше співу і попрацювати над номером. Для мене він занадто відвертий. ⠀Всі ми виходили з залу і співали пісню @yukoua. Це сучасна українська пісня, мені дуже подобається. ⠀Що буде далі? Чекаємо на другий півфінал. Побачимось наступної суботи! ⠀Дякую всім! @kekeliavera @tsesho__ @letay_official @bahroma @the_hypnotunez @mariia_samharadze #makeup @vlasova____irina #hair #джамала #esc2019
Отметим, что пользователям сети очень понравилось фото. Всего за один час снимок набрал около 9 тысяч лайков.
"Малыш красавец", "На папу похож", "Такие нежные", "Очень счастливые и красивые", — прокомментировали поклонники.
9 месяцев - очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счёт начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издаёт звуки, похожие на слова, точно узнаёт тебя из нескольких людей, откликается на своё имя и даже танцует, когда слышит голос мамы. #эмиррахман 📷 @juliaweber.biz
Так складно піти на ранкові зйомки, коли бачиш своїх пацанів сплячими! Вони так мене надихають на постійний рух! Скоро стільки нового!!!! Нова пісня “Solo”, цікаві телепроекти та ...! Дякую, що ви зі мною, мої 645к! Ви вже теж як частина моєї маленької сім'ї, надихаєте мене дуже!!! 😘❤️🙌🏾 #mood #inspiration
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская певица Джамала, победительница Евровидения-2016 рассказала о том, что мечтает показать своему сыну Эмиру-Рахману Крым, который является ее родиной.
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