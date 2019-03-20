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"На папу похож": Джамала впервые засветила лицо маленького сына

1.3тЧитать материал на украинском

Известная украинская певица Джамала впервые засветила лицо маленького сына Эмира-Рахмана.

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, где малыш сидит у нее на руках.

"Сегодня международный День счастья! Вы знали? Будьте счастливыми каждый день, не только сегодня", — написала Джамала.

Вітаю всіх з першим півфіналом Нацвідбору! Цей ефір був дуже круто збалансований - ми почули музику різних жанрів. ⠀Не треба говорити, що маси полюбляють щось легковажне і не змістовне. Як ми бачимо, всі зрозуміли унікальність @brunettesshootblondes . Так само @tsesho__ отримали доволі високу оцінку глядача, хоча, нажаль, не пройшли. BSB створили гібридний рояль, в який вбудовані інші музичні інструменти. Може скластися враження, що голосували працівники філармонії 😂 Щаслива, що і журі, і глядачі одностайно за них проголосували. Інше питання, як їх номер буде виглядати на сцені Євробачення. Але я дійсно відокремила їх у цьому півфіналі. ⠀Я вже сказала @maruvofficial, що мені хочеться додати більше співу і попрацювати над номером. Для мене він занадто відвертий. ⠀Всі ми виходили з залу і співали пісню @yukoua. Це сучасна українська пісня, мені дуже подобається. ⠀Що буде далі? Чекаємо на другий півфінал. Побачимось наступної суботи! ⠀Дякую всім! @kekeliavera @tsesho__ @letay_official @bahroma @the_hypnotunez @mariia_samharadze #makeup @vlasova____irina #hair #джамала #esc2019

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

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Отметим, что пользователям сети очень понравилось фото. Всего за один час снимок набрал около 9 тысяч лайков.

"Малыш красавец", "На папу похож", "Такие нежные", "Очень счастливые и красивые", — прокомментировали поклонники.

"На папу похож": Джамала впервые засветила лицо маленького сына
"На папу похож": Джамала впервые засветила лицо маленького сына
"На папу похож": Джамала впервые засветила лицо маленького сына
"На папу похож": Джамала впервые засветила лицо маленького сына

9 месяцев - очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счёт начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издаёт звуки, похожие на слова, точно узнаёт тебя из нескольких людей, откликается на своё имя и даже танцует, когда слышит голос мамы. #эмиррахман 📷 @juliaweber.biz

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская певица Джамала, победительница Евровидения-2016 рассказала о том, что мечтает показать своему сыну Эмиру-Рахману Крым, который является ее родиной.

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Персона
Джамала
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