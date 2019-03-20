"На папу похож": Джамала впервые засветила лицо маленького сына

Известная украинская певица Джамала впервые засветила лицо маленького сына Эмира-Рахмана.

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, где малыш сидит у нее на руках.

"Сегодня международный День счастья! Вы знали? Будьте счастливыми каждый день, не только сегодня", — написала Джамала.

Отметим, что пользователям сети очень понравилось фото. Всего за один час снимок набрал около 9 тысяч лайков.

"Малыш красавец", "На папу похож", "Такие нежные", "Очень счастливые и красивые", — прокомментировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская певица Джамала, победительница Евровидения-2016 рассказала о том, что мечтает показать своему сыну Эмиру-Рахману Крым, который является ее родиной.

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