День защиты детей 2018: звездные родители показали трогательные семейные фото

В пятницу, 1 июня по всему миру отмечается международный День защиты детей, который призван привлечь внимание общественности к проблемам семьи, воспитания и домашнего насилия.

В Украине День защиты детей считается национальным праздником. Звезды отечественного шоу-бизнеса также принялись отмечать торжество, активно показывая поклонникам фото своих наследников.

OBOZREVATEL предлагает подборку трогательных снимков украинских знаменитостей с их чадами.

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) с сыном и отцом.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 30 Май 2018 в 11:57 PDT

Популярная певица Оля Полякова с дочерьми.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 1 Июн 2018 в 12:57 PDT

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 29 Май 2018 в 6:17 PDT

Лев Шуров - сын музыканта Дмитрия Шурова (Pianoбой).

Публикация от Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) 29 Май 2018 в 9:12 PDT

Вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина с мужем Валерием и сыном Данилом.

Публикация от The HARDKISS (@val_hardkiss) 1 Июн 2018 в 2:06 PDT

Певица Светлана Лобода с дочкой Евой и новорожденной малышкой.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 1 Июн 2018 в 12:07 PDT

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 25 Май 2018 в 12:16 PDT

5-летний сын исполнительницы TAYANNA .

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 29 Май 2018 в 11:58 PDT

Вокалистки украинской поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова и Альбина Джанабаева с детьми.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 24 Май 2018 в 3:13 PDT

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 1 Июн 2018 в 1:25 PDT

Украинская артистка Гайтана с дочерью Сапфир-Николь.

Публикация от GAITANA/ГАЙТАНА (@gaitana_music) 31 Май 2018 в 12:54 PDT

Новоиспеченная мама, победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала с маленьким сыном.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 1 Июн 2018 в 1:07 PDT

Шоумен и комик Артем Гагарин с детьми.

Публикация от Артем Гагарин (@artem_gagarin_) 31 Май 2018 в 11:53 PDT

Телеведущая и Посол Доброй Воли фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 30 Май 2018 в 10:04 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, поисковик Google выпустил новый дудл в честь международного Дня защиты детей.