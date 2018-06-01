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День защиты детей 2018: звездные родители показали трогательные семейные фото

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В пятницу, 1 июня по всему миру отмечается международный День защиты детей, который призван привлечь внимание общественности к проблемам семьи, воспитания и домашнего насилия.

В Украине День защиты детей считается национальным праздником. Звезды отечественного шоу-бизнеса также принялись отмечать торжество, активно показывая поклонникам фото своих наследников.

OBOZREVATEL предлагает подборку трогательных снимков украинских знаменитостей с их чадами.

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) с сыном и отцом.

Популярная певица Оля Полякова с дочерьми.

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Лев Шуров - сын музыканта Дмитрия Шурова (Pianoбой).

Вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина с мужем Валерием и сыном Данилом.

Певица Светлана Лобода с дочкой Евой и новорожденной малышкой.

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5-летний сын исполнительницы TAYANNA .

Вокалистки украинской поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова и Альбина Джанабаева с детьми.

Украинская артистка Гайтана с дочерью Сапфир-Николь.

Новоиспеченная мама, победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала с маленьким сыном.

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Шоумен и комик Артем Гагарин с детьми.

Телеведущая и Посол Доброй Воли фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина.

Как сообщал OBOZREVATEL, поисковик Google выпустил новый дудл в честь международного Дня защиты детей.

Читайте все новости по теме "Родители и дети" на Обозревателе.

Темы
Родители и детиПраздники
Персоны
Оля ПоляковаДжамалаАлексей Потапенко (Потап)
Объект
дети
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