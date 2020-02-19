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19 февраля • обновлено в 12:26
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18-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью разделась для селфи

3.3т
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Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, 18-летняя Кайя Гербер поделилась откровенным снимком, на котором позировала обнаженной.

Горячую фотографию модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Instagram @kaiagerber

Новости
"Это взрыв!" 53-летняя Синди Кроуфорд вызвала восторг пикантными фото

Так, Гербер сфотографировала себя в зеркале. При этом, девушка позировала без одежды, прикрыв обнаженную грудь рукой.

На снимке Кайя демонстрирует несколько татуировок: изображение ангела на ребрах, число "23" над локтем, имя брата на плече.

Примечательно, что пикантное селфи вызвало восторг у поклонников модели:

18-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для селфи
18-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для селфи
18-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для селфи
18-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для селфи
18-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для селфи
18-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для селфи

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 50-летняя певица Дженнифер Лопес показала идеальное тело в крохотном бикини.

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Автор
Анна Михно
Персона
Кайя Гербер
Место
США
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