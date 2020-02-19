18-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью разделась для селфи

Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, 18-летняя Кайя Гербер поделилась откровенным снимком, на котором позировала обнаженной.

Горячую фотографию модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Кайя Гербер Instagram @kaiagerber

Так, Гербер сфотографировала себя в зеркале. При этом, девушка позировала без одежды, прикрыв обнаженную грудь рукой.

На снимке Кайя демонстрирует несколько татуировок: изображение ангела на ребрах, число "23" над локтем, имя брата на плече.

Примечательно, что пикантное селфи вызвало восторг у поклонников модели:

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