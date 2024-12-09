Один из самых больших антитрендов вернулся в моду: как носить вязаные сапоги

Мода всегда поражает своей цикличностью, и на этот раз в центре внимания – вязаные сапоги, которые раньше считали едва ли не самым большим антитрендом. Их возвращение стало настоящей сенсацией в мире моды. Вязаная обувь, когда-то вызывавшая удивление, теперь находит свое место в гардеробах смелых и стильных личностей.

Видео дня

Современная мода все больше фокусируется на комфорте, экологичности и индивидуальности. Вязаные сапоги, созданные из натуральных материалов, воплощают в себе эти три принципа, становясь важным элементом зимнего гардероба. Vogue France обратил внимание, что в последнее время сапоги такого формата начали появляться на страницах глянцев, а такие звезды, как Кендалл Дженнер и Джильда Амбросио, этим трендом дополняют свои образы.

В октябре 2023 года Кендалл Дженнер заметили на улицах Лос-Анджелеса с подругой Гейли Бибер. Она выбрала вязаный джемпер, один из трендов того времени, и вязаные ботильоны на среднем каблуке бежевого цвета. Весь образ тогда состоял из одежды бренда Bottega Veneta.

Джильда Амбросио, глава модного бренда The Attico, вышла на показ мод в Париже в ботильонах Bottega Veneta. Она обула их с черной кожаной курткой и серыми боксерскими шортами.

Как видим, именно Bottega Veneta отвечает за возвращение вязаных сапог в тренды, но, как отмечает Vogue, многие другие бренды сделали этот тренд своим.

"Со стороны уличного стиля вязаные ботинки набирают высоту, иногда в эффектах "сделай сам" с несколькими цветами, иногда сублимированные блестящими деталями. Станут ли они обязательным элементом гардероба, это лишь временный тренд? Узнаем уже в ближайшие месяцы", – прокомментировал источник.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 принтах, которые будут в моде зимой 2024/2025. Эти узоры добавят настроения в пасмурную погоду и сделают образ стильным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!