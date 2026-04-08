'Золотистый брюнет'. Как выглядит самый популярный цвет волос 2026 года, который подходит всем

В 2026 году в трендах окрашивания волос происходит смещение от классических глубоких оттенков к более естественным и "световым" решениям. Одним из главных фаворитов сезона стал так называемый "золотистый брюнет" – цвет, который уже активно появляется в салонах и на показах.

Как объясняют в Cosmopolitan, речь идет о более мягкой альтернативе привычному шоколадному оттенку: более теплый, многомерный и адаптивный цвет, который подстраивается под разные типы внешности. Именно это делает его одним из самых универсальных решений года.

"Золотистый брюнет", или так называемая "брюнетка золотого часа", – это классический коричневый цвет с добавлением теплых световых бликов. В основе – натуральный темный тон, дополненный карамельными, медовыми или слегка кофейными оттенками. Такая техника создает эффект волос, которые будто подсвечены солнцем в вечернее время.

Главная особенность этого оттенка – отсутствие резкого контраста. Цвет выглядит максимально естественно, без холодного подтона или "плоского" эффекта. За счет этого волосы визуально кажутся более объемными и живыми.

Еще одно преимущество – практичность. Благодаря плавным переходам и мягким бликам отрастание менее заметно, что позволяет реже обновлять окрашивание. Это делает "золотистый брюнет" удобным вариантом для тех, кто не хочет часто посещать салон.

В частности, цвет считают универсальным, поскольку легко адаптируется под разные тона кожи. Для светлой кожи выбирают более деликатные золотистые акценты, которые добавляют легкого сияния. Для более смуглой или теплой – более глубокие, насыщенные оттенки, усиливающие контраст и одновременно сохраняющие естественность.

Специалисты также отмечают, что этот тренд подходит тем, кто хочет обновить образ без кардинальных изменений. Он не перекрывает натуральный цвет полностью, а лишь подчеркивает его, добавляя тепла и глубины.

