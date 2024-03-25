Жена князя Монако вышла в люди со стрижкой в стиле 1920-х годов

Княгиня Монако Шарлин, преемница Грейс Келли, продолжила королевское дело. Она ежегодно устраивает самое почетное и элегантное событие государства, называемое "Bal de la Rose".

Княгиня прекрасно запечатлела нотки эпохи, появившись на публике со стрижкой 1920-х годов и платиновым блондом. Об этом сообщает HELLO!

Королевская особа сияла в блестящем комбинезоне. Приталенный фасон с поясом на талии, пайетками и глубоким декольте помог Шарлин стать звездой вечера. Свои платиновые пряди княгиня подстригла в мини-боб, известный как стрижка "бикси".

"Бикси" – это гибридный стиль, сочетающий в себе лучшие элементы короткого боба с текстурой стрижки пикси. Княгиня Шарлин повторила образ без особого труда, подчеркнув свою красоту блестящим смоки-айс и эффектной подводкой.

Почитатели монархов успели выразить свои впечатления в соцсетях:

"Она выглядит фантастически! Мне нравится весь образ – прическа, макияж, все просто невероятно", – написал один из фанатов.

Другой добавил: "Совершенно шикарно. Ее прическа и комбинезон выглядят, как из эпохи арт-деко".

"Она, похоже, снова обрела свою радость в жизни", – поделился третий поклонник.

"Потрясающе. Я не узнал ее!" – написал четвертый.

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