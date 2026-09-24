Забудьте о такой обуви: какие модели вышли из моды этой осенью

Обувь часто считают второстепенным аксессуаром, который мы надеваем в последний момент перед выходом, однако настоящие ценители моды знают, что на самом деле она является ключевым элементом образа и завершает наряд. Именно поэтому обувные тренды – это то, за чем стоит следить очень внимательно.

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С наступлением осени 2026 года мы не только переходим на более закрытые и тёплые модели. Издание Who What Wear рассказало, какие модели устарели с прошлого сезона, а какие пришли им на смену.

Откладываем: шпильки

Выбираем: балетки на каблуке

Высокие шпильки и массивные платформы уступают место более низким и устойчивым каблукам. Среди них – микроклинья (micro wedges), крошечные каблуки kitten heel и балетки на каблуке. Такая обувь прекрасно подходит к ансамблям с джинсами и кардиганами, а также гармонирует с юбками миди или классическими брюками до щиколотки. Благодаря наличию каблука они придают элегантность, которой не хватает плоской обуви, и выглядят гораздо современнее, чем экстремально высокие шпильки.

Откладываем: лоферы на платформе

Выбираем: лоферы с анималистическим принтом

Лоферы остаются неизменной основой осеннего гардероба. Четкие линии верха и удобная резиновая подошва возвращаются каждый год, однако меняются фактуры и детали. На смену массивным платформам прошлых сезонов приходит яркий анималистический принт – коровья, леопардовая или имитация конского волоса. Такой узор расставляет акценты в нейтральных образах и дополняет максималистичные наряды.

Откладываем: туфли с круглым носком

Выбираем: туфли со шнуровкой и заостренным носком

Модели с круглым носком уступают место заостренным и слегка квадратным силуэтам. Главная деталь этой осени – декоративные узелки и тонкая шнуровка на носках туфель и ботинок. Этот элемент придаёт винтажный шарм и при этом выглядит модно. Обувь со шнуровкой придаёт завершенность носкам, выглядывающим из-под тёмных джинсов, или дополняет шерстяные платья.

Откладываем: босоножки на танкетке

Выбираем: замшевые мюли на танкетке

В этом сезоне сезонной альтернативой летним скульптурным танкеткам и сандалиям становятся муле с закрытым носком на танкетке. Модели из теплой коричневой или мягкой белой замши – практичное решение для переходного периода, когда для сапог ещё рано, а открытая обувь уже становится слишком лёгкой. Они выглядят интереснее классических балеток и в то же время соответствуют современному переосмыслению танкетки.

Откладываем: сапоги на платформе

Выбираем: сапоги на мини-каблуке

Массивная подошва уступает место лаконичным формам и каблукам kitten heel. Изящные силуэты и облегающие голенища демонстрируют возвращение к минимализму в крое. Отсутствие лишних деталей делает такие сапоги универсальным дополнением к многослойным осенним образам. Они сочетаются с юбками миди, платьями, джинсами и шортами-бермудами в сочетании со свитером.

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