Забудьте о черном и бежевом: 5 ярких цветов пальто, которые сейчас в моде

В течение многих сезонов пальто остается неизменным элементом осеннего гардероба. Модницы часто предпочитают базовые оттенки этой верхней одежды, такие как черный, бежевый или светло-коричневый, однако в этом году огромную популярность приобрели яркие цвета.

В моду вошли различные расцветки пальто: от пастельно-розового, до глубокого синего, поэтому каждый сможет найти для себя идеальный вариант. Яркая верхняя одежда придаст уникальности даже самому простому образу, поэтому точно должна пополнить ваш гардероб. Редакторы издания Vogue собрали пять самых модных цветов.

Красный

Красное пальто идеально подойдет для тех, кто не боится быть в центре внимания. Оно гармонично сочетается как с платьем, так и брюками, а что самое главное, придаст образу эпатажности и определенной дерзости.

Фиолетовый

Этот оттенок уже заполонил подиумы мировых брендов, таких как Armani, Prada, Jil Sanders и Gucci. Фиолетовый цвет давно считается символом королевской власти, поэтому в таком пальто вы будете выглядеть невероятно изысканно.

Синий

Такая глубокая расцветка верхней одежды станет прекрасной заменой классическому черному. Модным этой осенью будет как пальто темно-синего цвета, так и более яркого оттенка электрик.

Желтый

Желтая верхняя одежда является полной противоположностью понятию "банальность". Этот цвет излучает особое спокойствие и позитив, поэтому сделает пасмурные осенние дни более веселыми.

Пастельные цвета

Если вам хочется добавить цветов в свой осенний гардероб, однако не выглядеть слишком ярко, обратите внимание на пастельные оттенки. Пудрово-розовое, лавандовое или молочно-зеленое пальто будет уместно смотреться на любом мероприятии.

