Забудьте о черном и белом: какие цвета в одежде выбрать этой осенью

Осень всегда приходит с ощущением нового начала. В моде этот сезон можно назвать своеобразным "неофициальным Новым годом": дизайнеры и стилисты открывают для себя новые силуэты, сочетания и, самое главное, – цвета. Если весна и лето традиционно приносят легкость, то осень – время глубины и многослойности, не только в нарядах, но и в оттенках.

Видео дня

В этом году подиумы отказались от "черно-белой униформы" и стандартной "осенней палитры". Вместо этого дизайнеры сделали ставку на богатые, насыщенные цвета, которые добавляют образам неожиданных акцентов.

Темный баклажановый

Темнее и глубже классической сливы, оттенок aubergine (баклажанный) задает тон этому сезону. Он выглядит элегантно и роскошно во всем – от вязаных свитеров до кожаных курток. Дизайнеры часто сочетают его с нейтральными черным, серым или коричневым.

Яркий вишневый

Не такой мрачный, как бордо, и значительно свежее, чем классический красный, в этом сезоне на первый план выходит cherry red (вишневый красный). Он особенно эффектно работает в монохромных образах – костюмах или свитерах.

Корпоративный серый

Осень неожиданно сделала ставку на corporate gray – сдержанный, "офисный" оттенок, который воплощает новое прочтение тихой роскоши. Он прекрасно сочетается с графитовым, кремовым или эспрессо-коричневым и дарит образам ощущение продуманности без чрезмерного пафоса.

Burnt orange

После нескольких сезонов триумфа ярких цитрусовых оттенков в моду входит зрелый, изысканный burnt orange (выгоревший апельсин). Его можно увидеть в шерстяных пальто, шелковых рубашках или объемных свитерах. Это тон, который уравновешивает красный и коричневый, сохраняя при этом яркость.

Me Espresso

Новая альтернатива черному – глубокий кофейный оттенок, который стилисты в шутку называют me espresso. Это цвет насыщенного кофе, который прекрасно работает в коже, мехе и трикотаже. Он выглядит роскошно и одновременно универсально.

Горчичные оттенки

Эксперты отказываются от нежного "масляного" желтого. Вместо него приходит теплый золотистый оттенок с ретро-настроением. Он напоминает 70-е и отлично подходит для костюмов, кардиганов и пальто. Особенно хорошо смотрится в сочетании с коричневым, оливковым или винным бордо.

OBOZ.UA ранее рассказывал, какие есть стильные альтернативы джинсам и почему они сейчас на пике популярности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.